تشكيل مباراة فلامنجو وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية

أعلن الجهازان الفنيان لناديي بايرن ميونخ وفلامنجو، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمع بينهما، بعد قليل، في إطار دور الـ 16 من بطولة كأس العالم للأندية.



وجاء تشكيل فلامنجو كالتالي:

حراسة المرمى: روسي

خط الدفاع: ويسلي - أورتيز - ليو بيريرا - أليكس ساندرو

خط الوسط: إريك - جورجينيو - دي أراسكايتا

خط الهجوم: أراوخو - جيرسون - جونزالو بلاتا



فيما جاء تشكيل بايرن ميونخ كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: كونراد لايمر ، جوناثان تاه ، جوسيب ستانيشيتش ، رافائيل جيريرو.

خط الوسط: جوشوا كيميتش ، ليون جوريتسكا، أوليسي، مولر، كومان

خط الهجوم: هاري كين.