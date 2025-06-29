اللجنة العليا للتفتيش الأمني تتابع التشغيل في مطار العاصمة الدولي

قامت اللجنة العليا للتفتيش؛ برئاسة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني يرافقه الطيار وائل النشار رئيس مجلس إدارة الشركه المصريه للمطارات وعضوية ممثلي الجهات المعنية بجولة تفقدية في مطار العاصمة الدولي.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بضرورة تعزيز متابعة الوضع الأمني الصحي، والبيئي في جميع المطارات المصرية.

كان في استقبال اللجنة الطيار عمرو عبد الحميد ابو ديب مدير المطار، حيث تم متابعة حركة التشغيل والاطمئنان على جاهزية المطار لاستقبال الرحلات ، إلى جانب تقييم الإجراءات الأمنية والصحية المطبقة. كما تابعت اللجنة سير حركة الركاب والحركة الجوية، وعمليات التأمين، ومستوى الخدمات المقدمة داخل صالات السفر والوصول وكافة المناطق الخدمية.

شملت الجولة تفقد أسوار المطار ومبنى الركاب، وصالتي السفر والوصول (الدولي والداخلي)، والاستراحات، والكافيتريات، ومنطقة الأسواق الحرة، وإجراءات الجوازات والجمارك، والكاترينج، الأرصاد الجوية، برج المراقبة، مركز المعلومات، والغرفة الأمنية التي تشمل منظومة كاميرات المراقبة. كما تمت متابعة منطقة سيور الحقائب والإطمئنان على انتظامية الحركة في مراحل السفر والوصول، بالإضافة إلى تفقد بوابات المطار .