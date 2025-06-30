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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

آسر ياسين: لم أصدق إنى مثلت لهذا المخرج

اسر ياسين
اسر ياسين
عادل نصار

عبر الفنان آسر ياسين، عنه أمنيته فى الحياة، قائلا إن حلم حياته أن يمثل مع الفنانة إسعاد يونس ولو مشهد واحد، مضيفا أنه بحب مسلسل "100 وش"، كما أن فيلم "تراب الماس" مهم في مشواره الفني.

وأكد آسر ياسين خلال لقاءه ببرنامج "صاحبة السعادة" الذى تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، على قناة dmc: "الفيلم التسجيلى عن حرب أكتوبر اللى قدمته شارك فيه والدى ووالدتى وسعيد وفخور إنى كنت فيه".

وأضاف آسر ياسين: "انا ماشى مع اللى ربنا كاتبهولى ومسلم للفكرة دى وده اللى مخلينى مرتاح، وفى الآخر ربنا يديك اللى شبه نيتك طالما نيتك صادقة".

وعن كواليس المشاركة فى فيلم "رسائل البحر"، قال :"المخرج داوود عبد السيد كلمنى وطلب مقابلتى وعرض عليا الفيلم، ومصدقتش من الفرحة وكنت مبسوط من الفكرة وقرأت السيناريو فى المطبخ، حتى لما الفيلم نزل مكنتش مصدق إنى أكون فى فيلم لـ داوود عبد السيد، ودا كان من طموحاتى".

آسر ياسين إسعاد يونس قناة DMC

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