كاتب صحفي: شبكة الطرق على قدر عال من الكفاءة وينقصها الصيانة

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، أن قيمة التعويضات في ضحايا حادث الطريق الإقليمي في البداية كانت ضعيفة، مشيرا إلى أنه بعد ذلك تم زيادة قيمة التعويضات.

وقال عماد الدين حسين، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن الفريق كامل الوزير وزير النقل أكد أن السائق المتسبب في الحادث كان متعاطي المخدرات، ولكن كان لا بد من وجود حملات للتأكد من تعاطي سائقي النقل المخدرات للحد من الحوادث.

وتابع الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، أن الحكومة أنفقت المليارات على شبكة الطرق على مستوى الجمهورية وأصبحت على قدر عال من الكفاءة، ولكن كان ينقص تلك الطرق القيام بالصيانة، بعد الأحمال الكبيرة الموجودة على هذا الطريق.