جينيفر أنيستون تكشف عن يوم عطلتها المثالي: لا شيء على الجدول… والكلاب جزء أساسي

في مقابلة حصرية مع مجلة PEOPLE، تحدثت النجمة العالمية جينيفر أنيستون عن طريقتها المفضلة لقضاء يوم عطلة مثالي، مؤكدة أن الكلاب لها دور رئيسي في تلك اللحظات الهادئة.





وقالت الممثلة الحائزة على جوائز الإيمي، والغولدن غلوب، ونقابة الممثلين SAG، والبالغة من العمر 56 عامًا: “يبدو اليوم المثالي وكأنه جدول فارغ تمامًا — لا يوجد عليه أي شيء”، وتابعت: “هذا هو اليوم المثالي بالنسبة لي، ثم أبدأ في تحديد ملامحه مع مرور الوقت”.





وعند سؤالها إن كانت كلابها الثلاثة: “كلايد”، و”لورد تشيسترفيلد”، و”صوفي” جزءاً من هذا اليوم، أجابت بحماس: “بالطبع! هذا أمر مفروغ منه”، مضيفة: “الكلاب كل شيء. هم حب نقي ويتنفس، كأنك محاطة بقنابل من الحب من الجانبين”.





أنيستون، التي تُعد من أيقونات هوليوود منذ انطلاقتها في دور “رايتشل غرين” بمسلسل Friends، أوضحت أنها ما زالت تحاول التوازن بين العمل والحياة الشخصية، قائلة: “أنا من النوع المدمن على العمل، لذا أحاول إجبار نفسي على أخذ إجازات والسفر وعدم العمل”.





وأضافت أنيستون: “الأمر مهم جدًا، لكنني لا أجيده. فالعمل المستمر دون فترات راحة يُفقد التجربة قيمتها في النهاية. ما لم تعش حياة مليئة بالتجارب الجميلة، فلن تستطيع أن تُقدّم أفضل ما لديك في العمل”.





وفي ظل إطلاقها لحملة جديدة بالتعاون مع Smartwater، شددت أنيستون على أهمية الراحة النفسية: “أحاول أن أتعلم كيف أرسل ردودًا تلقائية على الإيميلات والرسائل مثل: (أنا في إجازة إلى الأبد، كلّمني في ديسمبر)”، ثم أضافت بابتسامة: “أعرف أن هذا الوقت أكثر أهمية من أي وقت مضى، فهناك أشياء كثيرة في العالم مؤلمة وبشعة، وعلينا ألّا نركز عليها كثيرًا”.







