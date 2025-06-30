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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

45 شركة مصرية تعرض منتجات غذائية متنوعة في معرض Summer Fancy Food Show بنيويورك

Summer Fancy Food Show
Summer Fancy Food Show
ولاء عبد الكريم

شهدت مدينة نيويورك انطلاق فعاليات الدورة الحالية من معرض Summer Fancy Food Show بمشاركة متميزة للمنتجات المصرية، حيث نظّم المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، الجناح المصري الرسمي الذي يضم 45 شركة تمثل مختلف قطاعات الصناعات الغذائية. وتستمر فعاليات المعرض لمدة 3 أيام، بمشاركة واسعة من كبرى الشركات الدولية المستوردة للغذاء.

وقد افتتح الجناح المصري بحضور الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله – رئيس المكتب التجاري في واشنطن، والمستشار التجاري سيف خالد، والملحق التجاري نيفين النحراوي، إلى جانب  علاء الوكيل – عضو مجلس إدارة المجلس التصديري، و هبة سهيل – مدير إدارة المعارض، وممثل الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات المهندس محمد عبد الرشاد – مدير الجناح، و وسام حسن.

وتضمّن الجناح المصري باقة واسعة من المنتجات التي تحظى بإقبال كبير في السوق الأمريكي، شملت الخضروات والفاكهة المجمدة، المكرونات، الحلويات والسناكس، المعلبات، العصائر، صلصات الطماطم، منتجات الألبان، العسل، زيوت الطعام، الزيتون والمخللات. وتم التنسيق مع جهاز التمثيل التجاري المصري ومكتبه في واشنطن للترويج للشركات المشاركة ودعوة كبرى الشركات الأمريكية لزيارة الجناح المصري واستكشاف فرص التعاون.

وسجّلت صادرات مصر من الصناعات الغذائية إلى الولايات المتحدة نحو 322 مليون دولار في عام 2024، وبلغت حتى منتصف 2025 نحو 57 مليون دولار. وتُعد الولايات المتحدة أكبر مستورد للغذاء عالميًا بقيمة واردات بلغت 211 مليار دولار في 2024. كما استعرض المجلس التصديري دراسة كشفت عن أبرز 20 منتجًا غذائيًا مصريًا تم تصديرها إلى السوق الأمريكي، تصدرتها مستحضرات الخضروات، الفراولة المجمدة، الخضروات المجمدة، زيتون المائدة، والبطاطس المجمدة، ما يؤكد تنامي تنافسية المنتج الغذائي المصري عالميًا.

المجلس التصديري للصناعات الغذائية نيويورك Summer Fancy Food Show الجناح المصري

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