قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سفير السودان في القاهرة يشكر مصر والسعودية على دعمهما لمرضى القصور الكلوي
منها ثعابين.. إحباط محاولة تهريب كبرى لعشرات الزواحف والكائنات النادرة بمطار القاهرة|شاهد
أذكار الصباح الواردة عن النبي.. ابدأ يومك بذكر الله ففيه شفاء للصدور
رسميًا| إجازة 30 يونيو لـ موظفي القطاع الخاص.. وهؤلاء لهم ضعف الأجر بالقانون
كلمة الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.. بث مباشر
بعد فحص 51507 سائقين من بداية العام..الداخلية: 4,3 % منهم يتعاطون المخدرات
وزير الإسكان: افتتاح وتشغيل القطاع الرابع من ازدواج طريق سيوة / مطروح بطول 50 كم
أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم
الزراعة: إحباط محاولة تهريب لعشرات الزواحف والكائنات النادرة بمطار القاهرة الدولي
صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة الجديدة غدا| احسب قبضك
فرنسا تُدين تهديدات إيران لرئيس وكالة الطاقة الذرية وتطالب بضمان سلامة موظفيها
تعرف على أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار بورصة الدواجن والبيض اليوم الإثنين 30 يونيو

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

يستعرض موقع “صدى البلد” الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض إضافة إلى أسعار الكتاكيت والبط، داخل المزارع، اليوم الاثنين 30 يونيو 2025.

جاءت أسعار الدواجن والبيض اليوم، الاثنين، الموافق 30-6-2025 على النحو التالي:

أسعار الدواجن اليوم


سجل سعر كيلو الدواجن البلدي 115 جنيهات للكيلو.

وسعر الدواجن البيضاء 64 جنيها للكيلو.

سعر أمهات الدواجن البيضاء 45 جنيهًا للكيلو.

سعر الدواجن الساسو ما بين 97 و 98 جنيها للكيلو.

سعر البيض اليوم


تراوح سعر البيض الأبيض بين 117 و 121 جنيه للكرتونة .

البيض الأحمر تراوح بين 120 و 121 جنيهات.

كما جاءت أسعار الكتاكيت والبط اليوم، الاثنين، الموافق 30-6-2025 على النحو التالي:

أسعار الكتاكيت اليوم


يتراوح سعر الكتكوت الأبيض شركات ما بين 22 و 30 جنيها.

الكتكوت “ساسو” بين 13 و14 جنيها.

الكتكوت البلدي الحر بين 4.25 و 4.75 جنيه.

كتكوت ساسو بيور بين 13 جنيها و 14 جنيها.

كتكوت هجين بين 7 جنيهات و 7.5 جنيهات.

كتكوت جيل ثاني بين 9 جنيها و 10 جنيها.

كتكوت روزي بيور بين 9 جنيها و 10 جنيها.

أسعار البط اليوم


تتراوح أسعار كتكوت بط فرنساوي بين 13 جنيها 14 جنيها.

كتكوت بط مسكوفي بين 24 جنيها و 25 جنيها.

كتكوت بط مولارد بين 18 جنيها 19 جنيها.

لحم بط بلدي سجل الكيلو 100 جنيهات.

لحم بط فرنساي سجل الكيلو65 جنيها .

لحم بط مسكوفي سجل الكيلو بين 90 جنيه.

لحم بط بغالي سجل الكيلو بين 69 و 70 جنيها.
 

بورصة الدواجن المزارع أسعار الدواجن والبيض سعر كيلو الدواجن الدواجن البيضاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاش

معاش شهري لربات البيوت دون وظيفة

أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد الزيادة.. هل وصلت 100 جنيه؟

أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد الزيادة.. هل وصلت 100 جنيه؟

رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا مع بداية السنة المالية الجديدة عن هؤلاء المشتركين

رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا مع بداية السنة المالية الجديدة عن هؤلاء المشتركين

امتحانات الثانوية العامة

والد طالبة ثانوية عامة يستغيث: لجنة بنتي كلها غش.. وأطالب الوزير بالتحقيق

صورة أرشيفية

فتح باب التحويل بين المدارس غداً .. اعرف الضوابط والرسوم والأوراق المطلوبة

العربون

هل العربون من حق البائع أم المشتري عند عدم إتمام العقد؟.. الإفتاء تجيب

القرآن الكريم

الإفتاء تنصح بقراءة هذه السورة لتجنب المشاكل والخلافات الأسرية

فريق الاهلي

ممنوع الاقتراب.. ريبيرو يطالب الأهلي بتحصين خماسي الفريق.. وبيبو يحل أزمة الظهير

ترشيحاتنا

المتهمين

بسبب خلافات مالية.. القبض على المتهمين بخطف شخص بحلوان

إحتفالية وزارة الداخلية بيوم التدريب

شاهد.. احتفالية وزارة الداخلية بيوم التدريب

الشرطة

بعد أن صدمه بسيارته.. سائق ميكروباص يلقى شخصا بطريق إسكندرية الصحراوى

بالصور

منها ثعابين.. إحباط محاولة تهريب كبرى لعشرات الزواحف والكائنات النادرة بمطار القاهرة|شاهد

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

معلومات صادمة .. مبرد المياه يصيبك بهذه الأمراض

مبرد المياة
مبرد المياة
مبرد المياة

تسلا تعترف بوجود خلل في بعض سياراتها الجديدة.. يشكل خطرا على السلامة

تسلا
تسلا
تسلا

لماذا تشعر بدوخة عند ركوب السيارات الكهربائية؟.. حقيقة علمية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الأول

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: 30 يونيو… لحظة الخلاص وميلاد الجمهورية الجديدة

المزيد