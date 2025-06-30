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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ناقد: مصر تشهد طفرة غير مسبوقة في قطاع الرياضة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

أكد الناقد الرياضي إسلام محمد أن قطاع الرياضة في مصر شهد طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال إسلام محمد، خلال مداخلة مع برنامج «صباح البلد» مع الإعلاميين أحمد دياب ونهاد سمير، عبر قناة «صدى البلد»: «نحن نعيش طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقطاع الرياضة شهد نقلة غير مسبوقة ولم نشهدها من قبل وليس مجرد نقلة نوعية أو طفرة».

وأردف قائلًا: «هناك طفرة في الإنشاءات الرياضية والألعاب الرياضية كذلك من بينها الألعاب الفردية إلى جانب المنشآت الرائعة وعلى رأسها الموجودة في العاصمة الإدارية الجديدة».

وأشار إسلام محمد إلى أن هناك 4 صالات في العاصمة الإدارية الجديدة من بينها صالة كبرى، التي استضافت بطولة العالم لكرة اليد، و10 ملاعب خماسية متعددة الأغراض، ومجمع ملاعب إسكواش بسعة كبيرة، وملاعب التنس سواء تنس أرضي أو تنس طاولة، ومجمع حمامات سباحة، وهناك حمامان أولمبيان في المجمع.

ولفت إسلام محمد إلى أن مصر استضافت بطولات عالمية كبيرة وبطولات دولية خلال السنوات الماضية.

قطاع الرياضة السيسي الألعاب الفردية

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