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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التضامن تبحث مع جايكا اليابانية تعزيز التعاون في تنمية الطفولة المبكرة

التضامن الاجتماعي
التضامن الاجتماعي

استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة السيدة إيموتو ساتشيكو، نائب رئيس  الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" والوفد المرافق لها، وذلك بحضور كل من المهندسة مرجريت صارفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور هانى هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي الأسبق والأمين العام لمبادرة الشراكة المصرية اليابانية للتعليم،  والسيدة أميرة تاج الدين مدير عام الإدارة العامة للاتفاقات والعلاقات الدولية .

تناول الاجتماع سبل تعظيم آليات التعاون المشترك بين الجانبين بمشروع " تحسين جودة تنمية الطفولة المبكرة ".

وثمنت وزيرة التضامن الاجتماعي التعاون مع  هيئة الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" مع مصر فى العمل على تنمية الطفولة المبكرة وتطبيق المنهج الياباني فى الحضانات وأنشطة “التوكاتسو”، حيث الاهتمام بهذه المرحلة المهمة  فى إطار الاستثمار فى البشر وباستهداف التوسع فى أعداد الحضانات لدعم الأمهات وتمكينهن من المشاركة في سوق العمل وإيجاد بيئة آمنة ومؤهلة تربويا وتعليما للطفل مع العمل على التوسع فى تطبيق استخدام النموذج اليابانى داخل الحضانات.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي  إلى مركز استقبال أبناء وبنات العاملين الذى تم افتتاحه بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي يعد أول نموذج يأخذ بالمنهج الياباني فى التعلم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن  هناك توجيهات من السيد رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء الحضانات وتيسير الإجراءات الخاصة بالإنشاء والترخيص، مشددة على أن الوزارة أطلقت أعمال  الحصر  الوطني الشامل للحضانات على مستوى الجمهورية، موضحة أن الحصر الشامل يستهدف حصر جميع المؤسسات العاملة في مجال رعاية الطفولة المبكرة، وإنشاء  قاعدة بيانات وخرائط جغرافية شاملة، ويعول على نتائجه توفير المعلومات اللازمة لدعم صناعة القرار والسياسات .

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن التعاون المشترك بين الوزارة والجايكا فى إطار تنمية الطفولة المبكرة يعد نموذجا فى إعداد بيئة تربوية وتعليمية متميزة وكوادر من العاملين والميسرات المؤهلة،  مشيرة  إلى إمكانية دراسة التعاون مع وزارة التعليم العالي فى إطلاق دبلومات ودراسات عليا متخصصة للعاملين فى مجال الطفولة المبكرة لإيجاد كوادر على أعلى مستوى ومواكبة أحدث الأساليب التربوية .

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى  العمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة في الحضانات للفئة العمرية من يوم إلى 4 سنوات، والعمل على إتاحة خدمات تعليمية وتربوية موسعة وذات جودة عالية للأطفال وزيادة نسب الالتحاق بدور الحضانات في تلك المرحلة العمرية، فضلا عن الاهتمام بالنموذج الخاص بالحضانات ورياض الأطفال حتى سن 6 سنوات وجاري التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

ومن جانبها، قدمت البعثة اليابانية الشكر لوزارة  التضامن الاجتماعي، مشيرة إلى التعاون المستمر مع جايكا والذى بدأ منذ فترة طويلة لمشاركة الخبرات اليابانية فى مجال الطفولة المبكرة وتقديم مفهوم التعلم من خلال اللعب .

هذا واستعرض  اللقاء إنجازات البرنامج الذي انطلق  2022 ويستمر حتي 2026 باستهداف 500 حضانة على مستوى  9 محافظات.

وفى ختام الزيارة رافقت وزيرة التضامن الاجتماعي  وفد  الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"  فى زيارة تفقدية لمركز استقبال أبناء وبنات العاملين  بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أشادوا بمستوى الخدمات المقدمة للأبناء بداخله.

جايكا التضامن الاجتماعي وزارة التضامن

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