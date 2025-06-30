أول تعليق من ميسي بعد وداع إنتر ميامي كأس العالم للأندية

علق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، على انتهاء مشوار فريقه في بطولة كأس العالم للأندية بعد الهزيمة الثقيلة أمام باريس سان جيرمان 4-0، أمس الأحد، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي.

وكتب ميسي، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "انتهى مشوارنا في كأس العالم للأندية بهزيمة أمام بطل دوري أبطال أوروبا الحالي، وهو فريقٌ أُقدّره، وقد أسعدني رؤيته مجددًا".

وأضاف: "نغادر بفخرٍ بعد تحقيق هدفنا بالتواجد ضمن أفضل 16 فريقًا في البطولة، الآن، حان وقت التركيز على الدوري الأمريكي لكرة القدم وكل ما هو قادم".



أهداف مباراة باريس سان جيرمان وإنتر ميامي

جاءت رباعية باريس عن طريق جواو نيفيس (هدفين) وتوماس أفيليس (بالخطأ في مرماه) وأشرف حكيمي في الدقائق 6، 39، 44، 45+3.

ويصطدم باريس سان جيرمان ، بفريق بايرن ميونخ الألماني في ربع نهائي كأس العالم للأندية، السبت المقبل، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.