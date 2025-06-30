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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة إنتر ميلان وفلومينينسي في ثمن نهائي كأس العالم للأندية

إنتر ميلان
إنتر ميلان
محمد السعيد

يلتقي فريق إنتر ميلان الإيطالي نظيره فلومينينسي البرازيلي، اليوم الإثنين، في إطار منافسات الدور ثمن النهائي ببطولة كأس العالم للأندية، المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.


وتنطلق مباراة إنتر ميلان وفلومينينسي في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب "بنك أمريكا".


إنتر ميلان ضد فلومينينسي 
 

ويستهدف إنتر ميلان بقيادة نجمه الأرجنتيني لاوتارور مارتينيز، تحقيق الفوز على فلومينينسي في لقاء اليوم، وقطع خطوة جديدة نحو حلم التتويج بلقب مونديال الأندية.


وكان إنتر ميلان افتتح مشواره في كأس العالم للأندية بالتعادل مع مونتيري المكسيكي 1-1، ثم فاز على  أوراوا الياباني 2-1 وريفر بليت الأرجنتيني 2-0، ليتصدر المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط.
في المقابل، يأمل فلومينينسي في تحقيق مفاجأة مدوية بإسقاط إنتر ميلان والعبور للدور المقبل.
وافتتح فلومينينسي مشواره في كأس العالم للأندية بتعادل سلبي مع بوروسيا دورتموند، ثم فاز على أوليسان هيونداي الكوري 4-2 وتعادل مع صن داونز الجنوب إفريقي 0-0، ليحصد المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط.

إنتر ميلان كأس العالم للأندية مباراة إنتر ميلان وفلومينينسي لاوتارور مارتينيز

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