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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأسماء المرشحة لتدريب الزمالك بالموسم الجديد

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أمير هشام عبر بلس 90 مفاجأة بشأن الأسماء المرشحة لتدريب الزمالك بالموسم الجديد.

وقال أمير هشام:"كايشينيا من ضمن الأسماء المرشحة لتدريب الزمالك بالموسم الجديد".

ويبذل مجلس إدارة نادي الزمالك جهودًا مكثفة خلال الساعات الماضية لإنهاء ملف المستحقات المالية المتأخرة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، إلى جانب صرف مكافآت التتويج بلقب بطولة كأس مصر، وذلك في إطار سعي الإدارة لتوفير أجواء مستقرة قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الكروي الجديد 2024-2025.

وأكد مصدر داخل النادي أن الإدارة تضع هذا الملف على رأس أولوياتها، خصوصًا مع اقتراب موعد العودة للتدريبات الجماعية، المقرر لها خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل، فيما لم يتم تحديد الموعد النهائي لانطلاق معسكر الإعداد حتى الآن.

ويأمل مسؤولو الزمالك في إنهاء هذه الالتزامات المالية في أقرب وقت ممكن، لضمان تركيز اللاعبين والجهاز الفني على التحضيرات الفنية والبدنية استعدادًا للموسم الجديد، والذي يسعى فيه الفريق للعودة إلى منصات التتويج المحلية والقارية.

الزمالك الاهلي امير هشام

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