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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجم الزمالك السابق عن اعتزال شيكابالا: دي الكرة وسنة الحياة

شيكابالا
شيكابالا
باسنتي ناجي

علق نجم الزمالك السابق أسامة حسن علي خبر اعتزال اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أسامة حسن: "الساحر معشوق الجماهير افضل وامهر لاعب في تاريخ مصر حافظ علي شعبيه الزمالك المتعة يعني شيكابالا الأسطورة الحقيقي للمهارات والسرعة والأهداف بس للأسف هي دي الكورة ودي سنة الحياه  شيكابالا في القلب".

وكان قد كشف الإعلامي كريم رمزي عن أن قائد نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا لم يحسم قراره النهائي بشأن الاعتزال حتى الآن، وسط رغبة كبيرة من داخل النادي في استمراره حتى نهاية عقده.

وكتب رمزي عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك":
"شيكابالا حتى اللحظة الحالية لم يحسم أمره بشأن اعتزاله، وهناك نسبة كبيرة تسعى إنه يكمل مع فريقه حتى نهاية عقده. لجنة التخطيط بالكامل وعلى رأسها ميدو تسعى لاستمرار شيكابالا، لكن حتى الآن مفيش حسم للأمر ."

ويترقب جمهور الزمالك القرار النهائي لقائدهم المحبوب، في ظل مكانته الكبيرة داخل الفريق ودوره المؤثر فنيًا ومعنويًا داخل غرفة الملابس.

شيكابالا الزمالك أسامة حسن

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