طارق يحيى: شيكابالا لازال قادرًا على العطاء

أكد طارق يحيى نجم الكرة المصرية السابق، أنه من الأفضل قيام مجلس إدارة الزمالك بالجلوس مع شيكابالا لحسم الموقف النهائي، مشيرًا إلى أن اعتزال أي لاعب يرتبط باللاعب نفسه، بالإضافة للمدير الفني، وكذلك الجمهور الذي يساهم أيضا في تحديد مصير اللاعب، وحب الجمهور كبير بالنسبة لـشيكابالا، والذي يريد منه أن يستكمل مسيرته.

وقال عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار الفضائية: شيكابالا لازال قادرًا على العطاء، وإدارة أي نادٍ عندما تدير ملف اعتزال لاعب، فأن القرار في هذه المرحلة للمدير الرياضي، ولا أحب أن يكون هناك تضارب بين مجلس الإدارة، وكذلك ميدو عضو لجنة التخطيط.

وأضاف: لآبد أن يكون هناك معاملة جيدة من الزمالك لـ شيكابالا عطفًا على التاريخ الكبير وما قدمه للنادي على مدار سنوات عديدة.. وقرار اعتزاله مرتبط بـقرار اللاعب نفسه وكذلك المدير الفني، والجماهير، وهو لاعب قادر على العطاء حتى الآن.

وزاد: بالتأكيد هناك اخبار تخرج من جانب مجلس إدارة الزمالك، بشأن شيكابالا، ولا نريد وجود "مباراة" بين الادارة والمدير الرياضي ولجنة التخطيط.

وأكمل: مجلس الزمالك لابد أن يسعى لجلب المزيد من الموارد، في عام 2014 مع بداية مجلس الزمالك السابق نجح في توفير الموارد المالية وقام بضم لاعبين مميزين واستطاع منافسة الأهلي وتحقيق الدوري.

وأشار: المجلس الحالي واجه صعوبات كثيرة، منها دفع 6 مليون دولار كغرامات مالية، وهناك رجال أعمال تدخلت لمساعدة النادي قدر الامكان. ويجب استغلال فرع اكتوبر قدر الامكان الذي سوف يساهم في كسب 100 مليون جنيه سنويا.