الدردير يزف بشري سارة لجماهير الزمالك بشأن شيكابالا

كشف الإعلامي والناقد الرياضي عمرو الدردير، عن قرار جديد للجنة التخطيط في الزمالك بشأن شيكابالا.

وكتب عمرو الدردير، عبر حسابه على “فيس بوك”: "خبر سعيد لجماهير الكرة المصرية، لجنة التخطيط في الزمالك تقرر استمرار شيكابالا في الموسم المقبل، وتحاول إقناعه بعدم الاعتزال".



وفي سياق آخر، سبق أن أكد حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، أن السرية التي يتبعها المدير الرياضي للنادي الأبيض في التعاقد مع الصفقات والمدرب الجديد، تعد مهمة للغاية خلال الفترة الحالية.

وتحدث حسام المندوه، في تصريحات عبر برنامج "الكلام المظبوط" على إذاعة "أون سبورت إف إم": "بالتأكيد السرية مهمة فيما يخص ملف الصفقات والمدير الفني، كنا نُلام في وقت سابق لأن أخبار الزمالك كانت على المشاع".

وأكمل: "لكن الآن هناك مدير رياضي مسؤول، وهو: جون إدوارد، وإن شاء الله سيكون هناك نتائج تُسعد الجماهير قريبًا".