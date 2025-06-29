الأهلي يعلن افتتاح فروع جديدة للأكاديمية في كندا وأمريكا

كشف الإعلامي أحمد حسن عن إعلان شركة النادي الأهلي لكرة القدم تعاقدها مع إحدى الشركات.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "شركة الأهلي لكرة القدم تعلن عن الشراكة مع احدي الشركات لافتتاح فروع جديدة للأكاديمية في كندا وأمريكا".



كشف الإعلامي أحمد شوبير قائد منتخب مصر السابق كواليس التفاوض بين النادي الأهلي وبعض اللاعبين خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقال أحمد شوبير مفجرًا مفاجأة كبيرة: "بالنسبة لأسامة فيصل الأهلي لم يتفاوض معه على الإطلاق خالص يعني".

وأضاف شوبير: "أما اللاعب أحمد عيد فالكلام رايح جاي بين الأهلي ومسؤولي ناديه وهنشوف هيحصل أيه".

كان الإعلامي أحمد شوبير قائد منتخب مصر السابق قد كشف عن مصير أحمد سيد زيزو في النادي الأهلي .