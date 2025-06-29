أحمد حسن يؤكد :لا صحة لاعتزال شيكابالا

كشف الإعلامي أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق عن حقيقة اعتزال محمود عبد الرازق شيكابالا .

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"مصدر بالزمالك

لا صحة لاعتزال شيكابالا ولجنة التخطيط بالزمالك بعد حديث مع شيكابالا قررت استمراره مع الفريق وعدم رحيله".



تحدث حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، عن الأنباء التي ترددت خلال الساعات القليلة الماضية، عن التصويت بمجلس الإدارة على اعتزال محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق بنهاية الموسم الجاري.



وأكد حسام المندوه، في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت، أن ما قبل بشأن رفض 11 عضوا من مجلس إدارة الزمالك استمرار شيكابالا أمر غير صحيح نهائيا، ولم يحدث أي تصويت بشأنه لأن شيكابالا جزء لا يتجزأ من تاريخ النادي وهو العنصر الأساسي في اتخاذ القرار المناسب سواء بالاستمرار أو الاعتزال، فنحن نقدر أساطيرنا.

وينتهي عقد شيكابالا مع نادي الزمالك بنهاية الموسم المقبل، ومنح مسئولو النادي حرية الرأي للاعب من أجل الاعتزال أو الاستمرار في الموسم المقبل.