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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي يؤكد اعتزال شيكابالا: أعلن معي أنه هيختتم مشواره هذا الموسم

إعلامي يؤكد أعتزال شيكابالا:أعلن معي أنه هيختتم مشواره هذا الموسم
إعلامي يؤكد أعتزال شيكابالا:أعلن معي أنه هيختتم مشواره هذا الموسم
علا محمد

أكد الإعلامي إبراهيم فايق عن أعتزال محمود عبدالرازق “شيكابالا” في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

و قال إبراهيم فايق :"‏فيه لعيبه كتير ونجوم حبوا الكرة وتألقوا.. وقليلين جدا عبر التاريخ.. الكرة هي اللي حبتهم.. الكرة هي اللي جريت علشان تبقى في رجلهم.. معاهم يعني متعة.. يعني أهاه تهز الملعب.. يعني مرحبا بكم في السيرك ".

‏وتابع :"شيكابالا في كتاب الكرة المصرية واحد من أعظم وأمتع من قررت كرة القدم ان تحبهم وتمنحهم مفاتيحها بخضوع.. فأصبح بأمر الكرة.. الساحر الذي لا يشق له غبار".

وأضاف :"‏شيكابالا هيعلق حذاؤه وهيختتم مشواره الكروي برغبته كمان أعلن معي في حواره الوحيد هذا الموسم.. وهي لقطة أتخيلها صعبة على الجميع.. على شيكا نفسه اللي منح الجميع وجمهور الزمالك العظيم متعة حقيقية ولحظات سعادة لا تقدر بثمن ولا تنسى مهما مر الزمان وعلى جمهور الزمالك اللي حب وعشق ملك وحكمت الكرة بأحكامها بفراق مؤقت".

‏وأكمل :"وصعبة وعلي شخصيا.. فمن بعد اللحظة دي.. مش هعلق واقول: أنا ببقى عارف انه هيقطم لجوه وانت بتبقى عارف انه هيقطم لجوه وحارس المرمى بيبقى عارف والاستاد والجمهور في المدرجات والناس في البيوت وبيقطم لجوه وبيعملها كده وكل مرة بتدخل الشبكة أحلى من اللي قبلها) هفتقدك يا شيكا وربنا".

وختم :"‏الأسطورة سيترك الملعب ولكنه هيبقى في القلوب.. كل التوفيق يا شيكا.. كل المحبة.. كل التقدير ".

الإعلامي إبراهيم فايق شيكابالا أعتزال الزمالك محمود عبد الرازق

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