نجم الزمالك علي رادار الاحتراف الأوروبي.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد حسن عن مصير حسام عبد المجيد مدافع نادي الزمالك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال أحمد حسن :"مصدر.. الأولوية لحسام عبد المجيد هي الاحتراف الأوروبي في الموسم المقبل".

وأكد علاء ميهوب، لاعب الأهلي السابق، أن كرة القدم لا تعرف بما يسمى بـ"الكوبري" لضم لاعب من فريق لفريق آخر، مطالبا برحيل حسام عبدالمجيد مدافع القلعة البيضاء حال تلقيه عرضا مناسبا.

وأشار ميهوب، في تصريحات إذاعية، إلى أن نادي الزمالك عليه ألا يكرر سيناريو أحمد مصطفى زيزو وعدم الموافقة على رحيله حتى انضم مجانًا إلى الأهلي، مضيفًا أنّه يجب أن تكون الأمور سهلة والتفكير في مصلحة النادي أولًا، إذا كانت رغبة اللاعب في الرحيل فعليه أن يصارح الإدارة وينتظر العرض المناسب لتحقيق هدفه بالرحيل لأوروبا إذا كانت هذه هي رغبته.

وأضاف علاء ميهوب: “مصطفى شلبي لاعب الزمالك، كسول، وهو سر عدم نجاحه مع الفريق الأبيض، وهو من اللاعبين الموهوبين؛ لكنّه كسول داخل الملعب وهذا الأمر لا يصلح مع الفرق الكبيرة التي تنافس على الألقاب”.

وأكد أن رحيل مصطفى شلبي أمر متوقع لأنه لم يقدم ما يشفع له بالبقاء مع الزمالك، موضحًا أن الفريق الأبيض يحتاج إلى جناح هجومي سريع وموهوب مثل مصطفى فتحي.

وأوضح أن الزمالك يحتاج إلى عودة أسامة فيصل، مهاجم البنك الأهلي، لأنه يُجيد في مركز رأس الحربة والجناح الأيسر، كما أن الأهلي سيكون بحاجة أيضًا لتدعيم هجومه بخدمات أسامة فيصل إذا وافق على رحيل وسام أبوعلى.