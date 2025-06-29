إيهاب الخطيب يكشف عن إسم مدرب الزمالك الجديد.. مفاجأة

كشف الناقد الرياضي إيهاب الخطيب عن اسم المدير الفني الجديد لنادي الزمالك، الذي سيقود فريق الكرة الأول بالقلعة البيضاء في الموسم المقبل.

وقال الخطيب عبر برنامج اللعيب في المونديال المذاع عبر قناة إم بي سي مصر: "المدرب اللى جاي الزمالك اسمه سانتوس برتغالي الجنسية ماسك الجيش الملكي، وسانتوس الأقرب حتى الأن وكان مساعد بيسيرو في الأهلي، وهو مدرب الجيش الملكي في هذا التوقيت وممكن يوم الاثنين أو الثلاثاء يتم الإعلان".

ومن المنتظر أن يعلن مسؤولو القلعة البيضاء بعد 48 ساعة ، اسم مدرب الزمالك الجديد بعد توجيه الشكر لأيمن الرمادي الذي تمكن من الحصول على لقب كأس مصر على حساب بيراميدز في النسخة الأخيرة.

وسيتم بعد 48 ساعة حسم اسم مدرب الزمالك الجديد والإعلان عنه بشكل رسمي بعدما استقرت إدارة النادي برئاسة حسين لبيب على تعيين مدير فني أجنبي لقيادة الفريق في الموسم الماضي.

ونسقت إدارة نادي الزمالك مع جون إدوارد المدير الرياضي بالقلعة البيضاء، في ملف مدرب الفريق الجديد، خاصة أن “إدوارد” يتولى هذا الأمر بالكامل، وتم الاتفاق مع مدير فني أجنبي سيقود الأبيض في المرحلة المقبلة.

وقال جون إدوارد، إن مدرب الزمالك الجديد سيكون أجنبيا له تجارب ناجحة، وقاد العديد من الفرق العربية في وقت سابق، إلا أن هناك سياسة مطبقة حاليا بالتكتم على اسم المدير الفني الجديد لحين الإعلان عنه رسميا في اليومين المقبلين.

ويسعى الزمالك للظهور بشكل مغاير في الموسم المقبل مع قيادة فنية جديدة وصفقات جديدة مميزة، من أجل المنافسة على الألقاب محليا وقاريا بعدما اكتفى بلقب كأس مصر فقط في الموسم الماضي.