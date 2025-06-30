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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رئيس إسكان النواب: ثورة 30 يونيو مرحلة فارقة سطر فيها المصريون ملحمة وطنية فريدة

الدكتور محمد عطية الفيومي
الدكتور محمد عطية الفيومي
ولاء عبد الكريم

هنأ الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب  وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.


وأوضح رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، في بيان صحفي اليوم، أن ثورة 30 يونيو سطرت ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن، مشيرا إلى أن الثورة تمثل انتصار لإرادة الشعب أيدتها القوات المسلحة وهي نموذج للثورات السلمية، فيما حملته من أهداف يتم تحقيقها على أرض الواقع، لافتا إلى أن ثورة 30 يونيو مرحلة فارقة سطر فيها المصريين ملحمة وطنية فريدة، ونجح فيها الشعب من التخلص من حكم الجماعة الإرهابية، والتكاتف لنهوض بالوطن، ودفع عجلة التنمية.


وأشار «الفيومي»، أن الدولة المصرية استعادت بفضل ثورة 30 يونيو، دورها إقليميا وعربياً وعالمياً، وعادت رائدة في المنطقة، بفضل تحركات الرئيس السيسي، وسياسته الخارجية المتزنة، لافتا إلى أن المشروعات القومية والتنموية الهامة التي تم تنفيذها بعد الثورة لاتعد ولا تحصى بجانب التوجه إلى الجمهورية الجديدة والعمل على بناء الإنسان وتوفير الحياة الكريمة لكافة المواطنين، وأن الرئيس السيسي نجح خلال سنوات معدودات من إحداث نقلة نوعية في ملفات كان يعانى منها المصريين كالصحة وتطوير التعليم وتوفير وتنوع فرص العمل وجذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.


وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، أن ثورة 30 يونيو ثورة شعبية عظيمة، ستظل علامة مضيئة في تاريخ مصر على مدار القرون القادمة، والتي نجحت في الحفاظ على وحدة البلاد وجاءت بقيادة وطنية تتسم بالحكمة والقدرة على القيادة، وضعت شعبها نصب أعينها، كما وضعت مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وهي بداية نقطة تحول لميلاد الجمهورية الجديدة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي ثورة 30 يونيو الثورة عجلة التنمية

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