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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس النواب: ثـورة 30 يونيو سطــر فيهــا المصـــريـون فصـــلًا جديــدًا من تاريــخ الوطــن

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب
المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب : تحتفل مصر اليــوم بالذكــرى الثانيــة عشرة لثورة الثلاثيــن من يونيو المجيدة، وفي هذا المقام نقف بكل فخر واعتزاز، لنستحضر ملحمة شعبٍ أبى أن يُكسر، وأراد أن تُكتب كلمته بمداد العـــــزة والكرامـــة.

وأكد جبالي خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب إنـــها ثـــــورة سطّــر فيهــا المصـــريـون بإرادتهم الحــرة وشجاعتهــم النــادرة فصـــلًا جديــدًا من تاريــخ الوطــن، أعادوا فيها لمصر وجهها الأصيل، وصوتها الوطني المستقل، ورسموا خارطة الطريق التي تعكس ضمير الأمة وتطلعاتها الحقيقية نحو الحرية والتنمية والازدهار.
إن الاحتفال بهذه الذكرى العظيمة ليس مجرد استرجاع لأحداث تاريخية، بل هو تأكيد متجـدد علــى معانــي الانتماء، وعلى قدرة الشعب المصري على حماية هويته، وصون مقدراته، والتمسك بمــصــــيـره فــي وجـــه مــن حاولــوا العــبــث بمستقبـــلـــه، أو النيل من وحدته.

وأوضح رئيس مجلس النواب إن ثورة الثلاثين من يونيو كانت صيحة وعي من ملايين المصريين الذين خرجوا ليعلنوا للعالم أجمع أن هذا الوطن لا يُحكم إلا بإرادة شعبه، ولا يُدار إلا بأحكام الدستور والقانون. 

وتابع: ولن ننسى ــ ولن تنسى الأجيال القادمة ــ دور جيشنا العظيــم، درع الوطـــن وسيفـــه، الــذى انحــاز لإرادة الشعــب، ووقف شامخًا كعادته، مؤمنًا بأن كرامة مصر من كرامة شعبها، وحريتها من حرية أبنائها، لقد قـــدّم رجـــال القـوات المسلحة والشرطة المصرية بقيادة وطنية واعية، أروع صور التضحية والانحياز للمصلحة الوطنية العليــا، فتحيــة إعـــزاز وتقــديــر لهؤلاء الأبطال، الذين كـــــانوا ــ ومـــازالوا ــ سندًا لهــذا الــشـــــعـــب، وحــصــنًا منيــعًا لهذا الوطن.
الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الموقر:

واستطرد: أتوجّه باسمى واسمكم جميعا، بخالص التهنئة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى حمل الأمانة فى لحظة فارقة، وسار على طريق البناء والتنمية بصدق وعزم لا يلين.

كما هنأ شعب مصر العظيم، الذي ضرب أروع الأمثلة فى الإصرار والصمود، والذى يستحق منا كل تقدير وتحية ، سائلا الله العلــى القديـــر أن يحفــظ مصر وشعبها، وأن تظل رايتها خفاقة بالعزة والكرامة، راسية على دعائم الأمن والاستقرار.

المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب الدستور القوات المسلحة

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