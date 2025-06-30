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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم عبد الجواد يطرح سؤالا هاما بشأن مباراة الهلال ومانشستر سيتي

ابراهيم هبد الجواد
ابراهيم هبد الجواد
ميرنا محمود

طرح الإعلامي ابراهيم عبد الجواد، سؤالاً هاما بشأن توقعات مباراة الهلال ومانشستر سيتي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب إبراهيم عبد الجواد:ما هي توقعاتك لمواجهة الهلال السعودي ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية؟
 

ويلتقي فريق الهلال السعودي نظيره مانشستر سيتي، الإنجليزي، فجر غد الثلاثاء، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وتنطلق مباراة الهلال ومانشستر سيتي في الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب “كامبنج وورلد”.

ويستهدف الهلال بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، مواصلة كتابة التاريخ، بتحقيق الفوز على مانشستر سيتي والتأهل للدور ربع النهائي.

الهلال هو الفريق العربي الوحيد الذي تأهل إلى الدور ثمن النهائي، بعد وداع أندية الأهلي المصري والوداد المغربي والترجي التونسي والعين الإماراتي للبطولة.

وتلقى الهلال ضربة موجعة بانتهاء مشوار نجمه سالم الدوسري في مونديال الأندية، بسبب الإصابة.

وكان الهلال احتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثامنة بكأس العالم للأندية برصيد 5 نقطة، متأخرًا بنقطتين عن ريال مدريد متصدر الجدول.

في المقابل، يأمل مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا، في تجنب مفاجآت الهلال والعبور للدور المقبل.

وتأهل مانشستر سيتي الذي يضم بين صفوفه النجم المصري عمر مرموش إلى ثمن النهائي، بعد تصدر المجموعة السابعة، برصيد 7 نقاط.

الهلال مانشيستر سيتي كاس العالم للاندية

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