قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس الوزراء: المستشفيات الحكومية ستظل مملوكة للدولة وتقدم خدماتها الصحية للمواطنين بشكل طبيعي
غزة تحترق| الاحتلال يقصف مراكز النزوح ويقتل أسرًا بأكملها في مناطق آمنة.. و٤٨ شهيدا منذ الفجر
أخطاء ومخالفات.. أزمة بين طلاب كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا | ما القصة؟
شوبير يفجر مفاجأة بشأن مكان إقامة السوبر المصري
مجلس الوزراء: المستشفيات الحكومية ملك للدولة.. لا بيع ولا تسريح للعاملين
التنظيم والإدارة يعلن عن حاجـة "النقل النهري" لتعيين 57 مهندساً
الرئيس السيسي للمشير خليفة حفتر: استقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري
وزير خارجية الاحتلال: لن نتنازل عن سيادتنا على الجولان
أقوال مثيرة لوالد سائق تريلا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية
مجلس كنائس مصر يهنئ الرئيس السيسي والشعب بالذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو
اعتقال ثلاثة إسرائيليين بتهمة التجسس لصالح إيران
رئيس النواب للحكومة: عليكم تنفيذ ما تعهدتم به من توفير وحدات بديلة للمستأجرين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الاستثمار يسلّم أولى شهادات الدبلومة الدولية في التجارة الخارجية بمصر

خلال تسليم الشهادات
خلال تسليم الشهادات
ولاء عبد الكريم

قام المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بتسليم شهادات التخرج لأول دفعة من الحاصلين على الدبلومة الدولية في التجارة الخارجية بمركز تدريب التجارة الخارجي، وهي شهادة معتمدة دوليا تقدَّم لأول مرة في مصر من خلال مركز تدريب التجارة الخارجية، بالتعاون مع هيئة التدريب للتجارة الدولية الكندية Forum for International Trade Training (FITT) .

ويأتي تقديم هذا البرنامج في إطار حرص مركز تدريب التجارة الخارجية على تطوير مناهجه التدريبية بما يحاكي البرامج المقدمة بأهم المراكز والمعاهد الدولية، ومواكبة التطورات العالمية في مجالات التصدير والتجارة الدولية، بما يضمن تقديم محتوى تدريبي عالي الجودة ومتوافق مع المعايير العالمية.

وقال الوزير إن بناء القدرات البشرية يمثل أحد المحاور الأساسية في تعزيز منظومة التجارة الخارجية، مشيرًا إلى أن البرامج التدريبية المتخصصة، وخاصة المعتمدة دوليًا، تُعد من أهم الأدوات لتمكين الكوادر الشابة وتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل العالمي.

وأشاد «الخطيب» بالدور الذي يقوم به مركز تدريب التجارة الخارجية في هذا الإطار، من خلال تقديم برامج نوعية ترتكز على المعايير الدولية، وتلبي احتياجات السوقين المحلي والدولي، بما يسهم في رفع كفاءة العاملين في القطاع وزيادة فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية.

ومن جانبها قالت السيدة ماري كامل المدير التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية أن المركز قد نجح مؤخرًا في الحصول على اعتماد من الهيئة الكندية FITT، التي تُعد من أهم الهيئات الدولية المتخصصة في التدريب والتأهيل في مجال التجارة الدولية، وهو ما يمكّن خريجو برنامج "إدارة التصدير - PEMP" المقدم بالمركز من الحصول على دبلومة دولية معتمدة في التجارة الدولية من الهيئة الكندية، بعد اجتيازهم الاختبارات المتخصصة من الهيئة الكندية.

وأكدت كامل أن الحصول على هذا الاعتماد الدولي يعكس التزام المركز بالمعايير العالمية، مشيرة إلى أن الشهادة الدولية تمنح الخريجين ميزة تنافسية في فرص العمل داخل مصر وكذلك بالمؤسسات الإقليمية والدولية.

ويُعد البرنامج نقلة نوعية في مجال التدريب المتخصص في هذا المجال، حيث يهدف إلى إعداد كوادر مؤهلة للعمل في مجالات التصدير، وسلاسل الإمداد، والتجارة الدولية، من خلال محتوى تدريبي شامل يغطي مجموعة من الوحدات الأساسية، تشمل إجراءات التصدير والاستيراد، التعاقدات التجارية الدولية، التسعير الدولي والشحن، الاتفاقيات التجارية، مهارات التفاوض والعقود، آليات دخول الأسواق العالمية.

ويتم تقديم المحتوى التدريبي وفق منهج معتمد من الهيئة الكندية، مع التركيز على التطبيقات العملية والجوانب التطبيقية التي تضمن جاهزية الخريجين لسوق العمل.

وزير الاستثمار الدبلومة الدولية شهادة معتمدة هيئة التدريب للتجارة الدولية الكندية التطورات العالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد الزيادة.. هل وصلت 100 جنيه؟

أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد الزيادة.. هل وصلت 100 جنيه؟

رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا مع بداية السنة المالية الجديدة عن هؤلاء المشتركين

رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا مع بداية السنة المالية الجديدة عن هؤلاء المشتركين

مستشفي الفشن

مصرع شخص وإصابة 14 آخرين في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي ببنى سويف.. بالأسماء

صورة أرشيفية

فتح باب التحويل بين المدارس غداً .. اعرف الضوابط والرسوم والأوراق المطلوبة

القرآن الكريم

الإفتاء تنصح بقراءة هذه السورة لتجنب المشاكل والخلافات الأسرية

العربون

هل العربون من حق البائع أم المشتري عند عدم إتمام العقد؟.. الإفتاء تجيب

فريق الاهلي

ممنوع الاقتراب.. ريبيرو يطالب الأهلي بتحصين خماسي الفريق.. وبيبو يحل أزمة الظهير

حادث - ارشيفية

لماذا تم حبس مالك التريلا المتسببة في حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية؟.. تفاصيل

ترشيحاتنا

جانب من المؤتمر

مركز الملك سلمان للإغاثة يكشف تفاصيل التعاون مع مصر لخدمة المرضي السودانيين في القاهرة

القس أندريه زكي

الطائفة الإنجيلية بمصر تهنئ القس عماد حداد بانتخابه مطرانًا للكنيسة اللوثرية

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي يكرم 20 جامعة مصرية مدرجة في النسخة العامة لتصنيف QS لعام 2025

بالصور

حفيد عادل إمام يحتفل بعقد قرانه .. صور

حفيد عادل إمام يحتفل بعقد قرانه
حفيد عادل إمام يحتفل بعقد قرانه
حفيد عادل إمام يحتفل بعقد قرانه

منها ثعابين.. إحباط محاولة تهريب كبرى لعشرات الزواحف والكائنات النادرة بمطار القاهرة|شاهد

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

معلومات صادمة .. مبرد المياه يصيبك بهذه الأمراض

مبرد المياة
مبرد المياة
مبرد المياة

تسلا تعترف بوجود خلل في بعض سياراتها الجديدة.. يشكل خطرا على السلامة

تسلا
تسلا
تسلا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الأول

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: 30 يونيو… لحظة الخلاص وميلاد الجمهورية الجديدة

المزيد