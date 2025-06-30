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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

نائب وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا

أرشيفية
أرشيفية
آية الجارحي

ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنيا، وذلك بمشاركة مسئولي الوزارة والجهات التابعة.

وتابع الدكتور سيد إسماعيل، خلال الاجتماع، ما تم من إجراءات من قبل الجهات التابعة لوزارة الإسكان بشأن دفع عجلة العمل بمشروعات الصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الجارى تنفيذها، والانتهاء منها فى المواعيد المحددة طبقاً للخطة الزمنية المعتمدة.


واستمع نائب وزير الإسكان، إلى شرح تفصيلي، عن الإجراءات التى تم اتخاذها مع الشركات المنفذة للمشروعات للانتهاء من التنفيذ، والبدء فى تجارب التشغيل وخاصة بمركز ومدينة سمالوط، وعلى الفور وجه نائب الوزير بالتنسيق السريع والمباشر مع استشارى المشروع بشأن إجراءات استلام المشروعات المقرر الانتهاء منها ونقل تبعيتها لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا للتشغيل والاستفادة منها بشكل مباشر.

وشدد نائب وزير الإسكان، على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة من الأجهزة المعنية للمشروعات، وتكثيف فرق العمل والالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية لجميع العاملين بمواقع العمل.

كما اطًّلع نائب وزير الإسكان، على ما تم من إجراءات بشأن دراسات الاتزان الهيدروليكى للشبكات التى تستقبل مياه الشرب من المحطات القائمة وتضخها للمواطنين، موجهاً برصد أى شكاوى من عدم انتظام ضخ المياه للمواطنين وخاصة فى مركز العدوة وسرعة التعامل معها، وإجراءات زيادة عدد السيارات المتنقلة لخدمات المواطنين بكافة مراكز محافظة المنيا.
وشدد على ضرورة تمركزها فى المناطق الحيوية للتيسير على المواطنين وتذليل كافة العقبات التى تواجههم فى الخدمات المقدمة من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا.

وفى ختام الاجتماع، أكد الدكتور سيد إسماعيل، ضرورة الالتزام والعمل الدءوب لتحقيق المستهدف من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة طبقا للبرامج الزمنية المعتمدة، وذلك نظراً لأهمية المبادرة لخدمة أهالينا بجميع القرى على مستوى الجمهورية.

تجدر الإشارة إلى أنه شارك في الاجتماع، اللواء أشرف بركات، مستشار وزارة الإسكان لشئون المتابعة والمشروعات والمرافق، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، واللواء أمين شوقى، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك.

نائب وزير الاسكان الفيديو كونفرانس مشروعات مياه الشرب حياة كريمة

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