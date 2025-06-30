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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

التنظيم والإدارة يعلن عن حاجـة "النقل النهري" لتعيين 57 مهندساً

أرشيفية
أرشيفية
آية الجارحي

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن حاجـة الهيئة العامة للنقل النهري التابعة لوزارة النقل، لشغل عدد من الوظائف الهندسية الشاغرة، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وأوضح الجهاز ، أن الوظائف المطلوب التعيين بها تشمل عدد (50) وظيفة مهندس بناء سفن ثالث، وعدد (7) وظيفة مهندس إنشاءات مدنية ثالث، وذلك على المستوى الوظيفي الثالث (ج)، ويمكن للراغبين في التقديم الإطلاع على الشروط والمستندات المطلوبة على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ ، 
ومن المقرر إتاحة التقديم على موقع البوابة أيضا. 

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الهيئة العامة للنقل النهري الوظائف الهندسية

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