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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

المجتمعات العمرانية الجديدة: تخفيض رسوم الخدمات على المنصة الإلكترونية 50%

أرشيفية
أرشيفية
آية الجارحي

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن زيادة الخدمات المتاحة على المنصة الإلكترونية لخدمات المواطنين بالمدن الجديدة على موقعها الالكتروني بإضافة مجموعة من الخدمات ليصل إجمالي الخدمات المقدمة إلى ٥٦ خدمة حتى الآن.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أنه يمكن لجميع المواطنين الحصول على هذه الخدمات online دون الحاجة للتوجه إلى المراكز التكنولوجية لخدمات المواطنين بأجهزة المدن الجديدة.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم توفير مختلف الخدمات المقدمة بمراكز خدمات المواطنين بأجهزة المدن الجديدة عبر تلك المنصة تيسيرًا على المواطنين، وتحفيزا لهم للتقديم على المنصة، فقد تم تخفيض رسوم الخدمات بنسبة ٥٠٪؜ عن رسوم الخدمات المقدمة بالمراكز التكنولوجية، مؤكدة إتاحة إمكانية السداد الإلكترونى لجميع رسوم الخدمات المقدمة إلكترونيا بنظام فوري أو ڤيزا كارد، والحصول على الخدمات عبر رابط المنصة:
‏/https://nuca-services.gov.eg

وأوضحت الهيئة، أن المنصة أصبحت تقدم العديد من الخدمات تتمثل في: طلب استلام قطعة أرض - طلب استلام وحدة - طلب استخراج عقد ابتدائي - طلب استخراج عقد نهائي - طلب اعتماد محضر استلام وحدة صناعية - طلب اعتماد عقد إيجار - طلب اعتماد عقد إيجار خدمي - طلب اعتماد عقد إيجار صناعي - طلب صورة طبق الاصل من مستند سكنى خدمى - طلب صورة من محضر الاستلام - طلب استلام اخطار التخصيص / صورة - طلب إصدار خطابات الشهر العقاري - طلب الموافقة علي زيادة مسطح المباني بدور السطح - طلب ترخيص بناء زيادة مسطح المبانى بدور السطح - طلب ترخيص اعمال بناء "إنشاء" - طلب ترخيص اعمال بناء" تعديل "- طلب ترخيص بناء مقبرة - طلب تجديد ترخيص بناء - طلب بيان صلاحية موقع - طلب تحديد الموقف التنفيذي (سكني / صناعي) - طلب معاينة - طلب توصيل عداد كهرباء "دائم - انشائي – مؤقت" - طلب توصيل عداد مياه دائم - طلب توصيل عداد مياه مؤقت - طلب تجديد عداد كهرباء انشائي - طلب تغيير اسم المشترك (عداد كهرباء) لقطعة أرض - طلب تغيير اسم المشترك (عداد كهرباء) لوحدة سكنية - طلب نقل ملكية عداد مياه (اراضي-وحدات سكنية) - تصريح قطع طريق / تكسير اسفلت / حفر مرافق - طلب تصريح حفر – طلب شكوى فنية - طلب استرداد تامين - طلب سداد رسوم نظافة - طلب سداد غرامة مخالفة - طلب التصالح طبقا للقانون 187 لسنة 2023 - طلب توفيق أوضاع - طلب رخصة محل عام قانون 154 طلب ترخيص إعلان - طلب تجديد ترخيص إعلان - طلب استرداد تأمين- طلب سداد تكلفة توصيل الغاز.
 

المنصة الإلكترونية هيئة المجتمعات العمرانية المراكز التكنولوجية المدن الجديدة

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