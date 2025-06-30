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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الإحصاء: عدد المستأجرين الأصليين كان 1.6مليون في عام 2017

اللواء / خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
اللواء / خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أكد اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء خلال -الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم ٣٠ يونيو ٢٠٢٥- لمناقشة مشروع القانون الخاص بالإيجارات القديمة ، “أن الإحصاء الموجود لعدد المستأجرين المصريين فقط، طبقًا للإحصاء الذى تم في سنة ٢٠١٧، يتضمن أن عدد المستأجرين الأصليين كان ١،٦ مليون، والوحدات المؤجرة ٣ ملايين و١٩ ألف وحدة.”

وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: الجلسة اليوم تاريخية بشأن تعديل قانون الإيجار القديم ،  ويحسب في ميزان العدالة وممارسة الديمقراطية الرشيدة.

وقال السجيني، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أنه منذ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية الأجرة، تحدثنا من منطلق الضمير ولم نتوارى.

ووجه رسالة إلى الملاك والمستأجرين، قائلا: في مثل هذه العلاقة الغلو في تحقيق المكتسبات قد يؤدي إلى ردة في تحقيقها، مشيرا إلى أن مادة الالتزام الحكومة في توفير البدائل تمثل عصا موسى السحرية في وأد إشكالية الإيجار القديم عند التطبيق.

وأضاف النائب: في دولة 30 يونيو بقيادة الرئيس السيسي لن يضار مالك أو مستأجر في تعديل قانون الإيجار القديم، قائلا: من يبني مدنا جديدة لن يسمح بمخاوف من عدم وجود السكن.

وأكد أنه لا يجب المساس بالمستأجر الأصلي، مؤكدا موافقته من حيث المبدأ، إلا أنه سيكون له حديث في التعديلات.

اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الجلسة العامة لمجلس النواب الإيجارات القديمة المستأجرين المصريين

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