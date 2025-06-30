السعودية تفرض رسوم إغراق على واردات أنابيب الصلب والاستانلس من الصين وتايوان

أصدر الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية، قرارًا بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات منتج الأنابيب أو مواسير الفولاذ أو الصلب المقاوم للصدأ (ستانلس ستيل) بمقاطع دائرية ملحومة بشكل طولي المستوردة من الصين وتايوان.

ونُشر قرار فرض الرسوم النهائية في جريدة أم القرى بتاريخ 29 يونيو 2025م، وتطبق الرسوم النهائية على واردات المنتج المعني لمدة خمس سنوات تبدأ من 30 يونيو 2025م، كما يوجه القرار المشار إليه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بفرض وتحصيل رسوم مكافحة الإغراق النهائية على المنتج المعني بنسب تتراوح بين 6.5%؜ إلى 27.3% وفقًا للجدول المضمن في هذا القرار والموضح به الرسوم بشكل تفصيلي.

ويأتي قرار فرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق وفقًا لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية الذي يهدف إلى حماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية غير العادلة في السوق المحلية، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).

ويستند هذا القرار إلى النتائج النهائية للتحقيق الذي بدأ في 2 مايو 2024م نتيجة شكوى مقدمة من الصناعة المحلية، وفقًا لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية ولائحته التنفيذية.

وتهدف الهيئة العامة للتجارة الخارجية إلى تعزيز وتعظيم مكاسب المملكة التجارية الدولية، والدفاع عن مصالحها في مجالات التجارة الخارجية، بما يسهم في تنمية اقتصادها الوطني. ​