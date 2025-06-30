انخفاض أسعار الدواجن والبيض بأسواق الوادي الجديد

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد اليوم الاثنين انخفاضًا ملحوظًا في أسعار الدواجن والبيض ، وسط حالة من إقبال المواطنين خاصة مع بدء إجازة نهاية العام الدراسي التي تشهد عادة زيادة في معدلات الشراء.

واليكم أسعار الدواجن والبيض بأسواق الوادي الجديد بعد الانخفاض الملحوظ في اسعار والتي جاءت كالتالي، سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء ما بين 77 و82 جنيهًا، بينما تراوح سعر الفراخ الساسو بين 85 و90 جنيهًا للكيلو وبلغ سعر الفراخ البلدي نحو 120 جنيهًا للكيلو وسط توقعات باستمرار الاستقرار خلال الأيام القليلة المقبلة.

أسعار البيض وتوافره بالأسواق



أما أسعار البيض فسجلت كرتونة البيض الأبيض 120 جنيهًا والحمراء 140 جنيهًا بينما بلغ سعر كرتونة البيض البلدي 165 جنيهًا مع توافر الكميات في مختلف الأسواق ومنافذ البيع.

دور مزارع الدواجن في التنمية المحلية



وتعد مزارع الدواجن بمحافظة الوادي الجديد من المشروعات الزراعية الحيوية التي تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء والبيض وتوفير فرص عمل للشباب ودعم الاقتصاد المحلي.

وتأتي أهمية هذه المزارع في ظل البيئة الصحية المناسبة بعيدًا عن التلوث مما يساهم في إنتاج دواجن عالية الجودة كما تلعب دورًا مهمًا في خفض أسعار المنتجات الغذائية بالمحافظة وتوفير بدائل بروتينية للمواطنين.