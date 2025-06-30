ماذا يحدث لجسمك عند الامتناع عن البروتين الحيواني؟.. مجدي نزيه يجيب

أكد الدكتور مجدي نزيه، استشاري التثقيف الغذائي، أن الاستغناء الكامل عن البروتين الحيواني يمكن أن يؤدي إلى مشكلات صحية، مشددًا على ضرورة تناول البيض ومنتجات الألبان كمصادر رئيسية للبروتين الحيواني، إلى جانب البروتينات النباتية مثل البقوليات.

وخلال لقائه ببرنامج "أنا وهو وهي"، المذاع على قناة صدى البلد، حيث أوضح أن الامتناع عن اللحوم الحمراء أو الدواجن أو الأسماك قد لا يكون له ضرر كبير، إلا أن البيض ومنتجات الألبان لا غنى عنها لصحة الإنسان.

وأشار نزيه إلى أن البيض يحتوي على بروتين يُمتص بنسبة 100%، بالإضافة إلى عناصر غذائية ضرورية لصحة المخ والجهاز العصبي، كما لفت إلى أن الحليب يحتوي على أحماض دهنية مهمة لسلامة جدران الخلايا.

وتحدث نزيه عن دلالة لون صفار البيض، مشيرًا إلى أن اللون الأصفر الباهت يدل على سوء تغذية الدجاج المنتج للبيض، مما ينعكس سلبًا على القيمة الغذائية للبيض نفسه.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن البروتين الحيواني لا يقتصر على اللحوم، بل يشمل كل المنتجات التي مصدرها كائنات حية متحركة، مثل الأسماك والطيور ومنتجات الألبان، مشددًا على أهمية التنوع الغذائي لتحقيق التوازن الصحي.