أسطورة مانشستر يونايتد يعتزل كرة القدم ويتولى منصبا هاما بالنادي

أعلن جوني إيفانز، مدافع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، اعتزاله لعب كرة القدم بشكل نهائي, على الرغم من امتلاكه موسم آخر في عقده مع يونايتد.



وقال إيفانز في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: "أود أن أعلن رسميًا اعتزالي مسيرتي الكروية، ليس بحزن، بل بفخر وامتنان وحماس للمرحلة القادمة، سأظل مدينًا إلى الأبد للمديرين الفنيين والمدربين والجهاز الفني، وبالطبع لزملائي في الفريق، الذين حظيت بشرف العمل معهم طوال 20 عامًا من مسيرتي الاحترافية في كرة القدم".



وأضاف: "أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير للجماهير التي ساندت الفريق في كل خطوة من مسيرتي، لقد كان شرفًا لي أن أكون على أرض الملعب وأشعر بشغفهم في كل مكان؛ وسأظل ممتنًا إلى الأبد لكل ذرة من دعمكم".



واختتم: "أتطلع للعمل مع الجيل القادم من اللاعبين الموهوبين لدعمهم لتحقيق كامل إمكاناتهم، بحكم خبرتي في الإعارات، أُدرك الدور المحوري الذي يُمكن أن يلعبوه في تطوير اللاعبين، أنا متحمس للمساعدة في تطوير مسيرة اللاعبين الشباب إلى فريقنا الأول، ومواصلة مسيرة اللاعبين الشباب المتألقين في مانشستر يونايتد".



وفي نفس السياق، أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تولي جوني إيفانز، رئيسًا لقسم الإعارات والمسارات في النادي.