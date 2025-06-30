اتهام خطير لنجم مانشستر يونايتد السابق.. اعرف التفاصيل

أعلنت الشرطة الإنجليزية، اليوم الاثنين، أن بول إينس، لاعب وسط مانشستر يونايتد وإنجلترا السابق، اتُهم بالقيادة تحت تأثير الكحول.



وأُفرج عن إينس - الذي خاض 53 مباراة دولية مع إنجلترا وفاز بلقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال ست سنوات قضاها مع يونايتد - بكفالة، وسيمثل أمام المحكمة في 18 يوليو.

وقالت شرطة تشيشاير في بيان: "وقع الحادث بسيارة رينج روفر سوداء اصطدمت بالحاجز المركزي، حضر رجال الشرطة إلى مكان الحادث وألقوا القبض على رجل يبلغ من العمر 57 عامًا".

ووُجهت تهمة القيادة تحت تأثير الكحول إلى بول إينس، المقيم في كواري رود، نيستون.

وبعد اعتزاله اللعب، قاد إينس فريق ميلتون كينز دونز إلى لقب دوري الدرجة الثانية في موسم 2007-2008، كان آخر مدرب له هو ريدينج خلال موسم 2022-2023.