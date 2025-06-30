طريقة استخراج رخصة البناء في أقل من 30 يومًا.. الإجراءات والتفاصيل

أصبح من الضروري لكل من المواطنين والمستثمرين العقاريين فهم خطوات استخراج رخصة البناء بشكل واضح ودقيق، مع التحديثات الأخيرة في منظومة تراخيص البناء بمصر. فهذه الإجراءات الجديدة تهدف إلى تحقيق التوازن بين التيسير والتنظيم، مع الحفاظ على الطابع العمراني وسلامة المنشآت في مختلف المحافظات والمدن الجديدة. التقرير التالي من «صدى البلد» يعرض تفاصيل المنظومة الجديدة، وفترة إصدار الترخيص، وعدد الأدوار المسموح بها، والإجراءات الإلكترونية، وذلك بما يتوافق مع قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

التيسيرات الحكومية في إجراءات استخراج رخصة البناء

في إطار حرص الدولة على تسهيل الإجراءات للمواطنين وتقليل البيروقراطية، تم اتخاذ قرار بإلغاء تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة، والعودة للعمل بقانون البناء الموحد. وجاءت هذه الخطوة بعد موافقة رئيس الجمهورية، لتكون بمثابة دعم حقيقي للمواطن والمستثمر.

وبموجب كتاب دوري أصدرته وزيرة التنمية المحلية، تم تقليص خطوات استخراج رخصة البناء من 15 إلى 8 إجراءات فقط، وهو ما يمثل تطورًا هامًا في تسريع دورة العمل. وباتت الرخصة تصدر من الجهة الإدارية المختصة – المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم – دون الحاجة إلى عقود مشهرة، ويكفي تقديم مستندات تثبت الملكية فقط.

استخراج رخصة البناء

المدة الزمنية اللازمة لاستخراج رخصة البناء

وفقًا للتعديلات الجديدة:

26 يوم عمل فقط لاستخراج رخصة البناء في الحالات التي لا تتطلب تقديم وثيقة تأمين.

40 يومًا في حال تطلب الأمر وثيقة تأمين.

هذه الفترة تشمل مراجعة المستندات، فحص الرسومات الهندسية، وسداد الرسوم، واستلام الترخيص النهائي.

عدد الأدوار المسموح بها في رخصة البناء

أصبحت الارتفاعات وعدد الأدوار مرتبطة بعرض الشارع، وفقًا لما يلي:

في الشوارع بعرض 6 أمتار أو أكثر : يُسمح ببناء دور أرضي وثلاثة أدوار متكررة (بحد أقصى 13 مترًا).

: يُسمح ببناء دور أرضي وثلاثة أدوار متكررة (بحد أقصى 13 مترًا). في الشوارع بعرض 8 أمتار أو أكثر : الارتفاع المسموح به يساوي ضعف عرض الشارع .

: الارتفاع المسموح به يساوي . يُسمح باستخدام الدور الأرضي والأول للنشاط التجاري أو الإداري إذا تجاوز عرض الشارع 10 أمتار.

إذا تجاوز عرض الشارع 10 أمتار. كما يُشترط الالتزام بالضوابط المعتمدة بالمخططات الاستراتيجية، وخطوط التنظيم، وكود البناء المصري الموحد.

الإجراءات المطلوبة لاستخراج رخصة البناء

تنقسم خطوات استخراج رخصة البناء إلى مرحلتين رئيسيتين:

أولًا: إصدار بيان صلاحية الموقع

- يتقدم المواطن بطلب إلى المركز التكنولوجي مرفقًا بصورة بطاقة الرقم القومي وكروكي الموقع.

- لا يُطلب عقد ملكية مشهر، ويكفي مستند الملكية.

- تُجرى عملية الرفع المساحي خلال 15 يومًا بعد سداد الرسوم.

- يُصدر بيان الصلاحية خلال 5 أيام، بمجموع 20 يومًا لإنهاء هذه المرحلة.

ثانيًا: إصدار رخصة البناء

يتقدم المواطن بطلب الترخيص مرفقًا بـ:

تعاقد مع مهندس معتمد

توكيل رسمي له

الرسومات الهندسية

مستند الملكية

وثيقة التأمين (عند اللزوم)

يُراجع الملف خلال 14 يومًا من قِبل المركز التكنولوجي.

يتم التعاقد مع مهندس إشراف ومقاول وتسليم عقودهما.

تُفحص المستندات وتُحدد الرسوم خلال 10 أيام.

عقب السداد، يحصل المواطن على الترخيص خلال 48 ساعة فقط.

بذلك، تكون مدة إصدار الرخصة كاملة 26 يومًا (أو 40 يومًا بوثيقة التأمين).

خطوات استخراج رخصة البناء في المدن الجديدة إلكترونيًا

في خطوة هامة نحو التحول الرقمي، أطلقت هيئة المجتمعات العمرانية خدمة استقبال طلبات تراخيص البناء في المدن الجديدة إلكترونيًا. وابتداءً من يناير الماضي، أصبح بإمكان المواطنين تقديم الطلبات من المنزل بسهولة دون الحاجة إلى زيارة المراكز التكنولوجية.

كيفية التقديم الإلكتروني:

التقديم يتم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. يمكن رفع الرسومات الهندسية، تحميل المستندات، وسداد الرسوم.

هذا يُعفي المواطن من الذهاب الشخصي ويوفر الوقت والجهد.

رابط التقديم الإلكتروني لاستخراج رخصة البناء

للاستفادة من الخدمة الإلكترونية واستخراج رخصة البناء في المدن الجديدة، يُمكن الدخول على الموقع الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية وتقديم الطلب مباشرة، عبر الرابط الموضح من خلال الهيئة.