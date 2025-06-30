الأزهر يتقدم على 199 جامعة في التصنيف العالمي

كرَّم الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشوين فرنانديز، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا في تصنيف QS؛ «جامعة الأزهر» بحضور لفيف من رؤساء الجامعات المصرية الحكومية، والخاصة، والأهلية، والتكنولوجية؛ لتقدمها في تصنيف QS في نسخته الجديدة للعام 2025م، ضمن أفضل (1200) جامعة على مستوى العالم.

وتسلم تكريم جامعة الأزهر الدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب؛ لتميزها ووجودها ضمن أفضل (1200) جامعة على مستوى العالم في ترتيبها العالمي (1001).

وأعلن الدكتور سيد بكري عزم الجامعة المضي قدمًا في سبيل تبوء مكانتها العالمية اللائقة بها، مشيدًا بجهود مركز التميز الدولي بجامعة الأزهر في دعم مسيرة الجامعة بمختلف أنواع التصنيفات المحلية والإقليمية والدولية.