مبروك يا صاحبي.. عمرو سعد يحتفل بتخرج نجله

احتفل الفنان عمرو سعد، بتخرج نجله من المدرسة الثانوية الألمانية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وشارك عمرو سعد صورا للحفل، وكتب: “ماشاء الله عليك يا رابي رابي عمرو سعد وهو بيعدي الثانوية الالمانية بنجاح كبير وتقدير ممتاز مبروووك يا صاحبي عقبال الشهادة الكبيرة”.

نجل عمرو سعد

يذكر أن آخر أعمال عمرو سعد كان مشاركته في الموسم الرمضاني المنقضي لعام 2025 بمسلسل "سيد الناس"، وشاركه في العمل أحمد رزق، أحمد زاهر، ملك أحمد زاهر، منة فضالي، ريم مصطفى، إلهام شاهين، يوسف رأفت، مصطفى عماد، تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي.

وينتظر الفنان عمرو سعد الانتهاء من تصوير فيلم"الغربان"، الذي من المقرر أن يعرض خلال العام الحالي.

وكان عمرو سعد قد كشف عن موعد انتهاء تصوير الفيلم في منتصف نوفمبر المقبل، في تصريحات صحفية، وإنه يضم نخبة من النجوم المصريين والألمان والروس والإنجليز والناطق بالعربية والإنجليزية والألمانية والمترجم لـ12 لغة.