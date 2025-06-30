قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ميزة تنبيهات جديدة في Gmail لإدارة بريدك الإلكتروني على أندرويد بسهولة أكبر
ترامب: لا أتحدث مع طهران ودمرت منشآتهم النووية
بعد مناشدة الأهالي.. التعليم: لجنة لبحث بناء مدرسة ثانوي في قرية شهداء الطريق الإقليمي بالمنوفية
5 سيارات سيدان من العلامة الصينية في مصر.. الأولى بأرخص سعر
نتنياهو يزور البيت الأبيض 7 يوليو
أفضل دعاء قبل النوم لتحصين النفس.. كلمات أوصى بها النبي
الولايات المتحدة بين النفوذ والقيود| هل تنجح في وقف حرب غزة؟.. خبير يجيب
حسم مصير وسام أبو علي.. قرارات عاجلة لفريق الكرة بالأهلي
كنوز من القمامة.. مصر تتجه نحو الاستثمار في المخلفات
الزمالك يوجه الشكر رسميا للمدير الفني أيمن الرمادي
أحمد موسي: الجماعة حاولت فرض واقع دمـ.ـوي على المصريين قبل 30 يونيو
قانون الإيجار القديم| الحديدي: البرلمان شهد واحدة من أهم جلساته على الإطلاق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مفكر سياسي يتوقع توجيه ضربة أمريكية جديدة لـ إيران

الأراضي الإيرانية
الأراضي الإيرانية
أخبار قسم التوك شو

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، إنه من الوارد أن توجه الولايات المتحدة ضربة ثانية ضد إيران، إلا أن هذه الضربة لن تكون بهذه السرعة، حيث سيكون الهدف منها إقناع الرأي العام الأوروبي، ما يتطلب مزيدًا من الوقت قبل تكرار مثل هذه العمليات.

التعامل مع القدرات النووية 

ولفت "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن إيران تواصل التصريح بأن برنامجها النووي ما زال قائمًا ويمكن استئنافه، وهو ما يُعد نوعًا من التحدي ودفع الأطراف الأخرى، خاصة المعادية مثل إسرائيل وأمريكا، إلى التعامل مع القدرات النووية الإيرانية كواقع قائم.

وأضاف أن تصريحات إيران حول استمرار برنامجها النووي تحمل قدرًا كبيرًا من التحدي، في ظل الحديث عن هدنة لمدة 60 يومًا ووقف لإطلاق النار، يتم خلالها استئناف المساعدات وفق المبادئ التي تم الاتفاق عليها في هدنة يناير الماضي.

وأكد أن تعنّت إسرائيل في حربها على غزة يمثل رسالة إلى سوريا وإيران بأنها ما زالت قوية وقادرة على خوض حروب أخرى، مشيرًا إلى أن إسرائيل تسعى لتوجيه ضربة لحماس، وتؤكد أنها لن تقبل بشروطها، بينما تسعى حماس إلى انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، موضحًا أن إسرائيل تعمل على توسيع احتلالها للقطاع، وتستهدف إنهاء مسيرة حماس هناك، فيما سيناقش مبعوث نتنياهو إلى أمريكا قرارات وقف إطلاق النار في غزة.

https://www.youtube.com/live/_IHIE7E2HjM?si=YSHF4B1f1gEm0R51

إيران الولايات المتحدة المساعدات غزة إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 30 يونيو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 30 يونيو 2025

اسعار السجائر اليوم 30/6 بعد الزيادة.. بكم كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت؟

أسعار السجائر اليوم 30/6.. بكم كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد تطبيق الزيادة؟

1000 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم 30 يونيو

نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم 30 يونيو

أرشيفية

النوع دا هيوصل 48 جنيها.. ننشر تفاصيل أسباب زيادة أسعار السجائر

المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان

وزير الإسكان: تطبيق قانون الإيجار القديم على الشقق المغلقة أولا ثم التجاري وبعدها السكني

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

رئيس النواب عن قانون الإيجار القديم: لن يترك مواطن بلا مأوى أو يزاح عن مسكنه دون بديل آمن

الطفلة التونسية مريم

طائرة مسيرة للإنقاذ.. تطورات البحث عن الطفلة التونسية مريم

النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب

أبو العينين: يجب مراعاة البعد الإنساني في مشروع قانون الإيجار القديم خاصة لأصحاب المعاشات (فيديو)

ترشيحاتنا

تيك توك

ترامب: عندي مستثمرين أغنياء جاهزين يشتروا تيك توك

آبل

تسريبات جديدة لآبل.. تنقل شعارها وشاشة أكبر في iPhone 17

هاتف Vivo S30 Pro mini

بمواصفات جبارة وتصميم أنيق.. إليك أهم مواصفات هاتف Vivo X200 FE

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات| حظك اليوم وتوقعات الأبراج .. مشروب طبيعي يعالج آلام المفاصل .. كل ما لا تعرفه عن مرض الصفراء للأطفال

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

5 خطوات تجعل وجهك منور وتحمي بشرتك من شمس الصيف

5 خطوات تجعل وجهك منور وتحمي بشرتك من شمس الصيف
5 خطوات تجعل وجهك منور وتحمي بشرتك من شمس الصيف
5 خطوات تجعل وجهك منور وتحمي بشرتك من شمس الصيف

سالم الدوسري يقترب من دخول القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في آسيا 2025

سالم الدوسري
سالم الدوسري
سالم الدوسري

طريقة عمل الباستا فلورا بالمربى بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل الباستا فلورا بالمربى
طريقة عمل الباستا فلورا بالمربى
طريقة عمل الباستا فلورا بالمربى

فيديو

قوات الدفاع الجوي

الحارس الأمين .. قوات الدفاع الجوي تكشف أحدث إمكانياتها لحماية سماء مصر

ضحية بلطجي السيدة زينب

«آدم» ضحية بلطجي السيدة زينب: عايز حقي.. عاملي عاهة وعايش في الشارع عادي| فيديو

السيارة

ماشيين عكس.. شاهد لحظة القبض على سائقين بالشرقية

شروق عادل مذيعة صدى البلد

قرار عاجل من النيابة تجاه مالك التريلا المتسببة في واقعة الإقليمي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

المزيد