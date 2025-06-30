مفكر سياسي يتوقع توجيه ضربة أمريكية جديدة لـ إيران

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، إنه من الوارد أن توجه الولايات المتحدة ضربة ثانية ضد إيران، إلا أن هذه الضربة لن تكون بهذه السرعة، حيث سيكون الهدف منها إقناع الرأي العام الأوروبي، ما يتطلب مزيدًا من الوقت قبل تكرار مثل هذه العمليات.

التعامل مع القدرات النووية

ولفت "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن إيران تواصل التصريح بأن برنامجها النووي ما زال قائمًا ويمكن استئنافه، وهو ما يُعد نوعًا من التحدي ودفع الأطراف الأخرى، خاصة المعادية مثل إسرائيل وأمريكا، إلى التعامل مع القدرات النووية الإيرانية كواقع قائم.

وأضاف أن تصريحات إيران حول استمرار برنامجها النووي تحمل قدرًا كبيرًا من التحدي، في ظل الحديث عن هدنة لمدة 60 يومًا ووقف لإطلاق النار، يتم خلالها استئناف المساعدات وفق المبادئ التي تم الاتفاق عليها في هدنة يناير الماضي.

وأكد أن تعنّت إسرائيل في حربها على غزة يمثل رسالة إلى سوريا وإيران بأنها ما زالت قوية وقادرة على خوض حروب أخرى، مشيرًا إلى أن إسرائيل تسعى لتوجيه ضربة لحماس، وتؤكد أنها لن تقبل بشروطها، بينما تسعى حماس إلى انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، موضحًا أن إسرائيل تعمل على توسيع احتلالها للقطاع، وتستهدف إنهاء مسيرة حماس هناك، فيما سيناقش مبعوث نتنياهو إلى أمريكا قرارات وقف إطلاق النار في غزة.

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