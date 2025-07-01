برلماني: الجمارك الجديدة.. نقطة انطلاق نحو صادرات أقوى واقتصاد أكثر مرونة

أكد النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الإصلاح الجمركي يُعد تحولًا في فلسفة الدولة تجاه المنظومة الجمركية، من مجرد أدوات تحصيل إلى قاطرة تنمية صناعية.

قال بدراوي في تصريح خاص لـ"صدي البلد: “الإجراءات مثل تقسيط الضريبة على مستلزمات الإنتاج وتحسين زمن الإفراج الجمركي تُمكّن الصناعة من التحرك بسرعات تصديرية.”

وأضاف : “منح الشركات حق إنشاء مراكز لوجيستية كريم خطوة نحو جعل مصر مركزًا ترانزيت عالمي، ويجعل الاقتصاد أكثر انفتاحًا وربطًا بالسوق الإقليمية”.

وأشار النائب إلى أن التحول الرقمي وإعادة هيكلة التعريفة الجمركية يعززان الثقة بين المستثمر والجهات الحكومية، ويجنبان حدوث تضارب تشريعي أو ضريبي يؤثر على المناخ الاقتصادي.

وأكد النائب أن الإصلاحات تُشكل خلفية قوية للانتقال إلى اقتصاد تنافسي، ومستقر، وقادر على زيادة حصته من صادرات العالم.