برلمانية: تقسيط الجمارك على مدخلات الإنتاج.. دفعة قوية للصناعة الوطنية

أشاد النائب مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بحزمة الإصلاحات الجمركية الجديدة، موضحة أن تقسيط الضريبة الجمركية على مستلزمات الإنتاج يمثل تحولًا جذريًا في دعم الصناعة المحلية، ويمنح المصانع خصوصًا الصغيرة ومتناهية الصغر فرصة لتخفيض التكاليف وتوسيع الإنتاج.

أوضحت ألكسان في تصريحاتها الخاصة لـ"صدى البلد"، أن هذا الإجراء يخفف العبء المالي عن المستثمرين ويُسهم في تمكينهم من التوسع وتنويع أنشطتهم، مشيرة إلى أن تقليل زمن الإفراج الجمركي يقلل من تكاليف التخزين والنقل، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على تنافسية المنتجات في الأسواق المحلية والخارجية.

وأضافت أن إنشاء مراكز لوجيستية للشركات، مع السماح بتجارة الترانزيت، يجعل من مصر محورًا إقليميًا للتجارة والنقل، يعزز قدرتها على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ويُساهم في رفع تصنيف البلاد في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال.

ومن ناحية أخرى، ربطت ألكسان الإصلاحات الجمركية بمفهوم الشفافية، مؤكدة أن تحديث الإجراءات الإلكترونية للموانئ يفتح بوابة جديدة للمستثمرين، حيث يقلل من التعامل الورقي ويسرّع الإجراءات، ما يشجع على دخول رؤوس الأموال بسرعة ويُعزز ثقة المستثمرين في قدرة الدولة على التحرك الاقتصادي الفعّال.

واختتمت ألكسان تصريحها بالقول: “خطوات الإصلاح الجمركي ليست مجرد تجميلات، بل هي بنية تحتية حقيقة لدعم الصناعة والتحول الاقتصادي، وتوقع تأثيرًا مباشرًا في النمو وزيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة.”