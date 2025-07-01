إعلامى : المصري يضم الجزائري منذر طمين لاعب نادي قسنطينة

قال الإعلامي خالد الغندور، إن النادي المصري البورسعيدي، نجح في ضم اللاعب منذر طمين صاحب الـ23 عامًا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي قسنطينة الجزائري.

وتابع الغندور، خلال برنامجه «ستاد المحور»: "منذر طمين أحرز مع قسنطينة الموسم السابق 8 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة، ولفت الأنظار في مسابقة الدوري الجزائري».

وأكمل: "تم دفع الشرط الجزائي الذي يصل إلى 200 ألف يورو، ووقع اللاعب منذر طمين على عقود لمدة 3 سنوات".

واختتم الغندور: "جماهير نادي قسنطينة الجزائري حزينة على رحيل اللاعب جدًا، لإنه لاعب مميز ومتوقع له مستقبل واعد في كرة القدم".