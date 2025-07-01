أخبار الوادي الجديد.. ندوة بعنوان الهجرة دروس وعبر احتفالا بالعام الهجري.. واستقرار في أسعار الخضروات

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

ندوة بعنوان "الهجرة دروس وعبر" بجامعة الوادي الجديد احتفالا بالعام الهجري

نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة الوادي الجديد بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة ندوة بقاعة المؤتمرات بكلية الطب بالجامعة بمناسبة الاحتفال بذكرى الهجرة النبوية وبداية العام الهجري الجديد 1447 تحت عنوان " الهجرة دروس وعبر".

وقال الأستاذ الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة ان الندوة حاضر فيها فضيلة الشيخ محمد ناصر امام وخطيب المجمع الإسلامي الكبير بالخارجة مستعرضا .



أن الهجرة النبوية كانت حدثا عظيما غير مجرى التاريخ وأثَّر في حياة البشرية كلها وكانت فرقانا فرق الله به بين الحق والباطل وكانت السبيل إلى وضع أسس الدولة الإسلامية التي خرج منه الدعاة والمجاهدون الذين نشروا نور الله في الأرض وعلى أيديهم دخل الناس في دين الله تعالى أفواجا .



والمتأمل في أحداث الهجرة النبوية يجد العديد من الدروس والعبر التي ينبغي استلهامها والتوقف عندها والأخذ من معينها إنك ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد للأمر عدته، فيختار التوقيت المناسب، ويختار الصديق المناسب والمكان الأمثل ويوظف الطاقات المتاحة أفضل توظيف.

وفى ختام الندوة كرمت الجامعة فضيله الشيخ محمد ناصر امام وخطيب المجمع الإسلامى الكبير تقديرا لجهوده.

أسعار الخضروات والفاكهة في الوادي الجديد اليوم الإثنين



شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد اليوم الإثنين 30 يونيو 2025، حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية الأساسية، مع إقبال المواطنين على الشراء، خاصة مع توافر كميات كبيرة من المنتجات المحلية القادمة من المزارع والصوب الزراعية المنتشرة في المحافظة وبدء إجازة الصيف.

ويهتم المواطنون بشكل يومي بمتابعة أسعار الخضراوات والفاكهة والسلع الأساسية لمعرفة حركة السوق والتغيرات السعرية اليوميه، في ظل مواجهة الدولة للحد من ارتفاع الأسعار أو احتكار السلع ومراقبة الأسواق والتي تؤثر على مستوى المعيشة.

وإليكم أحدث أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق محافظة الوادي الجديد، وفقًا لحركة البيع والشراء صباح اليوم الإثنين.

أسعار الخضراوات في أسواق الوادي الجديد اليوم



جاءت أسعار الخضراوات متراوحة بين المتوسط والمنخفض، حيث سجل سعر كيلو الطماطم ما بين 8 إلى 12 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار البطاطس بين 9 و12 جنيهًا، وسجلت الكوسة نحو 10 إلى 12 جنيهًا، أما الخيار البلدي فبلغ سعره ما بين 10 إلى 12 جنيهًا للكيلوجرام.

وأشار التجار، إلى أن استقرار الأسعار جاء بفضل وفرة الإنتاج المحلي وزيادة عدد الصوب الزراعية، التي ساعدت في تعزيز الكميات المعروضة في السوق وخاصة الطازجة والأورجانيك.

وفيما يتعلق بـأسعار الفاكهة اليوم، فقد سجل البرتقال البلدي من 20 إلى 25 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر العنب 30 جنيهًا. ووصل التفاح إلى أسعار مرتفعة نسبيًا تتراوح بين 40 و45 جنيهًا، بينما سجلت الجوافة من 22 إلى 27 جنيهًا، والموز بين 28 و33 جنيهًا.

كما سجل كيلو الفراولة سعرًا بين 30 و35 جنيهًا، والخوخ من 30 إلى 35 جنيهًا، مع توقعات بزيادة الطلب في ظل إجازة الصيف واقتراب المناسبات العائلية.

انخفاض أسعار الدواجن والبيض بأسواق الوادي الجديد



شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد اليوم الاثنين انخفاضًا ملحوظًا في أسعار الدواجن والبيض ، وسط حالة من إقبال المواطنين خاصة مع بدء إجازة نهاية العام الدراسي التي تشهد عادة زيادة في معدلات الشراء.

واليكم أسعار الدواجن والبيض بأسواق الوادي الجديد بعد الانخفاض الملحوظ في اسعار والتي جاءت كالتالي، سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء ما بين 77 و82 جنيهًا، بينما تراوح سعر الفراخ الساسو بين 85 و90 جنيهًا للكيلو وبلغ سعر الفراخ البلدي نحو 120 جنيهًا للكيلو وسط توقعات باستمرار الاستقرار خلال الأيام القليلة المقبلة.

أسعار البيض وتوافره بالأسواق



أما أسعار البيض فسجلت كرتونة البيض الأبيض 120 جنيهًا والحمراء 140 جنيهًا بينما بلغ سعر كرتونة البيض البلدي 165 جنيهًا مع توافر الكميات في مختلف الأسواق ومنافذ البيع.

دور مزارع الدواجن في التنمية المحلية



وتعد مزارع الدواجن بمحافظة الوادي الجديد من المشروعات الزراعية الحيوية التي تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء والبيض وتوفير فرص عمل للشباب ودعم الاقتصاد المحلي.

وتأتي أهمية هذه المزارع في ظل البيئة الصحية المناسبة بعيدًا عن التلوث مما يساهم في إنتاج دواجن عالية الجودة كما تلعب دورًا مهمًا في خفض أسعار المنتجات الغذائية بالمحافظة وتوفير بدائل بروتينية للمواطنين.