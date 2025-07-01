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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حماة الوطن: الثورة نجحت في استعادة البلد من نظام حاول تقويض مؤسساته

عمرو موسى
عمرو موسى

أكد عمرو موسى، أمين مساعد شباب الجمهوريه بحزب حماة الوطن، أن ثورة 30 يونيو  كانت "نقطة تحول فارقة " فى  مسيرة مصر الحديثة، حيث نجحت في استعادة الوطن من نظام حاول تقويض مؤسساته، وفتحت آفاقا غير مسبوقة لتمكين الشباب في جنسع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.  

وقال: "ثورة 30 يونيو لم تكن مجرد رد فعل شعبي على فشل نظام، بل كانت إعادة تأسيس لجمهورية جديدة جعلت الشباب في صدارة أولوياتها و حررت إرادة الوطن من جماعة حاولت احتكار المستقبل، ووضعت قاعدة صلبة لبناء دولة تقوم على الكفاءة والمواطنة والعدالة.

وأضاف أنه بفضل الثورة، أصبح الشباب "قلب الجمهورية الجديدة،" حيث   أتاحت لهم فرصا غير مسبوقة للمشاركة السياسية والاقتصادية، بدءا من تمثيلهم في البرلمان، مرورا بدعم مشروعاتهم الريادية، ووصولًا إلى توليهم مواقع قيادية في مؤسسات الدولة.

وأوضح "موسى" أن ذكرى 30 يونيو تبعث الفخر في نفس كل مصري، لأنها خلصت الوطن من ظلام طال أمده، وأثبتت أن إرادة الشعب  عندما تتحد خلف قيادته، تصنع المستحيل.

وشدد على أن شباب  حزب حماة الوطن أبناء  لهذة الثورة ونعمل جميعا فى الحزب  على حماية مكتسباتها وندعم مسيرة التنمية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي التزم بتحويل تضحيات الشعب إلى واقع ملموس. وسنظل في الصفوف الأمامية لترسيخ قيم المواطنة والوحدة الوطنية  مع التأكيد على أن مستقبل الجمهورية الجديدة يُبنى اليوم بأيدي شبابها الواعدة، وبرؤية قيادتنا الحكيمة.

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