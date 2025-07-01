بأكثر من 200 عنوان.. قصور الثقافة تشارك في معرض الفيوم الأول للكتاب

تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بأكثر من 200 عنوان من إصداراتها المتنوعة في فعاليات الدورة الأولى من معرض الفيوم للكتاب، الذي افتتحه اليوم الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وتنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب في إطار احتفالات وزارة الثقافة بذكرى ثورة 30 يونيو.

وتأتي مشاركة الهيئة من خلال مجموعة من أحدث إصدارات سلاسل النشر التابعة لها، منها "الذخائر"، "ذاكرة الكتابة"، "الدراسات الشعبية"، "الهوية"، "آفاق عالمية"، "نصوص مسرحية" "حكاية مصر"، "آفاق السينما"، ومجموعات أعلام الأدب والفكر، فضلا عن كتب ومجلات الأطفال والسلاسل الإبداعية والدراسات النقدية والفكرية التي تعكس تنوع الرؤية الثقافية للهيئة.

وتحرص الهيئة من خلال جناحها بالمعرض والمنفذ بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة على تقديم الكتب للقراء بأسعار مخفضة، ومن بين العناوين البارزة التي تتيحها: "أعلام الصحافة"، "تاريخ الحركة القومية"،"الهوامل والشوامل"، "النقد الأدبي"، "مقامات بديع الزمان الهمذاني"، "أسباب الطرب في نوادر العرب"، "مذكرات سنوحي المصري"، "تاريخ آداب العرب"، "خمسون عاما من الثقافة الجماهيرية"، "هيرودوت"، "تاريخ المشرق"، "مجالس السلطان الغوري"، ومجموعة كتب العقاد وطه حسين وغيرها.

كما تطرح الهيئة مجموعة متنوعة من الروايات العالمية، وكتب النشر الإقليمي وإصدارات مجلة قطر الندى للأطفال.

يقام المعرض بمقر نادي محافظة الفيوم ويستمر حتى 9 يوليو المقبل، في احتفاء متجدد بالثقافة والمعرفة على أرض الفيوم. ويحمل المعرض هذا العام اسم الفنان المسرحي الرائد عبد الرحمن رشدي (1881–1939)، ابن المحافظة وأحد أعلام المسرح المصري والعربي.

ويشهد المعرض مشاركة عدد من دور النشر المصرية، إلى جانب قطاعات وزارة الثقافة المعنية بالنشر، ويصاحبه برنامج ثقافي وفني متنوع يضم ندوات ولقاءات أدبية، وأمسيات فنية، وأنشطة تفاعلية موجهة للأطفال.