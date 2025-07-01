طلاب القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية في شمال سيناء يؤدون امتحان مادة التوحيد

قال رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية،فضيلة الشيخ مصباح العريف،إن امتحانات الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي واصلت فعاليتها اليوم بالمحافظة، حيث يؤدي الطلاب الامتحان في مادة التوحيد لمدة ساعتين، ويؤديها عدد 355 طالبا وطالبة موزعين على عدد 6 لجان على مستوى المحافظة .

وأكد رئيس الإدارة،في بيان اليوم /الثلاثاء/، متابعة مدير عام المنطقة للعلوم العربية والشرعية الدكتور عادل السايس، ومدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب محمد عبد العظيم، سير الامتحانات في عدد من اللجان بالعريش وبئر العبد والشيخ زويد ووسط سيناء، حيث تأكدا من انتظام الامتحانات، واطمأنا على انتظام الامتحانات منذ بدء انطلاقها، وتوفير المناخ المناسب للطلاب، علاوة على توفير كافة الخدمات الطبية والأمنية اللازمة داخل وخارج اللجنة .

يذكر أن الامتحانات تجري بواقع يوم للعلمي وآخر للأدبي، وستنتهي يوم 9 يوليو المقبل بالنسبة للقسم العلمي، ويوم 10 يوليو بالنسبة للقسم الأدبي.

