محافظ الوادي الجديد: استمرار أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية

أوضح اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، استمرار أعمال خطة رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية بالمراكز عن طريق رصفها ببلاط الإنترلوك، لتطوير المظهر الحضاري للأحياء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار المهندس أحمد عبدالرحيم مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة، إلى أنه جار العمل برصف بعض أحياء مركزي الخارجة والداخلة بمستهدف 80 ألف متر مسطح إنترلوك، حيث يجري العمل بأحياء السبط البحري بالخارجة وعين بطور وشندوم ودروسه بالداخلة؛ لتعزيز النمو الحضاري وتيسير حركة المواطنين.

وشهدت المحافظة خلال الفترة الماضية تركيب مساحات كبيرة من بلاط الانترلوك في الوادي الجديد، ففي مدينة الخارجة تم تركيبه في الطرق والشوارع والحارات الضيقة بمناطق المحابس حي المروة وغيرها ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2024 /2025 لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تحقيقًا لخطة الدولة وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر2030.

وتولي محافظة الوادي الجديد اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية، في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وتعد أعمال الرصف ببلاط الإنترلوك من الوسائل الحديثة التي تعتمدها المحافظة لتطوير الشوارع الفرعية، لما لها من مزايا عديدة، أبرزها سهولة الصيانة، والمظهر الجمالي، وتحمّل درجات الحرارة العالية، وهو ما يتناسب مع طبيعة المحافظة الصحراوية.

ويأتي ذلك ضمن جهود المحافظة المستمرة لتوفير بيئة حضارية وآمنة تُشجع على الاستثمار وتُحسن من مستوى الخدمات اليومية التي يتعامل معها المواطن، لا سيما في المناطق السكنية والأحياء ذات الكثافة السكانية المتوسطة والعالية.

وتنفذ هذه الأعمال وفقًا لمواصفات فنية دقيقة وبمعدلات إنجاز مرتفعة، بمتابعة مباشرة من مسؤولي الوحدات المحلية، وبإشراف من إدارة الطرق والنقل بالمحافظة.