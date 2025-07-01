ورشة عمل بمكتبة الإسكندرية حول تطبيقات GIS في حفظ التراث

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط بقطاع البحث الأكاديمي، ورشة العمل الثانية بعنوان «تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية GIS في حفظ وتوثيق التراث».

يحاضر في الورشة المهندس المعماري نادر محمد خليل؛ الباحث بمركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط، وذلك أيام 15، 16، 17 يوليو 2025، من الساعة 10:00 صباحًا إلى 4:00 مساءً، بمكتبة الإسكندرية، المبنى الرئيسي، قاعة الشراع بالدور الرابع.

وذكرت المكتبة، في بيان، أنه على المشاركين إحضار جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص لحضور الورشة، ولضمان إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المهتمين، لن يُسمح بتسجيل من سبق لهم المشاركة في الورشة الأولى.