اجتماع كهنة وتطييب رفات "القوي الأنبا موسى" بحلوان .. صور

عقد مجمع كهنة حلوان والمعصرة، اجتماعهم الدوري في كنيسة السيدة العذراء (مقر المطرانية)، بحضور نيافة الأنبا ميخائيل أسقف الإيبارشية.

التوبة..

حيث ألقى نيافته كلمة عن "التوبة، التبرير، الخلاص من الخطية" في رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل رومية، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

كما صلى نيافة الأنبا ميخائيل ومجمع الآباء الكهنة صلوات عشية عيد القديس القوي الأنبا موسى، والذي تحتفل به الكنيسة القبطية اليوم، وفي ختام العشية طيّب نيافته رفات القديس بمشاركة مجمع الآباء، وسط حضور شعبي كثيف.