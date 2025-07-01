وزير الخارجية: فرص كثيرة وواعدة لإطلاق المزيد من الشراكات الاستثمارية مع عمان

أكد بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن العلاقات المصرية العمانية تشهد نموا نوعيا متزايدا في شتى المجالات، وأن أعمال اللجنة المصرية العمانية المشتركة شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة.



وأضاف وزير الخارجية، خلال مؤتمر مع نظيره العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، أن مباحثات مستفيضة مع سلطنة عمان لإحداث طفرة في العلاقات الثنائية بين البلدين، وأن هناك فرصا كثيرة وواعدة لإطلاق المزيد من الشراكات الاستثمارية بين مصر وسلطنة عمان.



وأوضح وزير الخارجية: هناك تطابق في المواقف والرؤى بشأن العمل على خفض التصعيد في المنطقة واحتواء التوتر وإيجاد حلول سلمية للأزمات، وأنه يجب العمل على وقف عدوان الاحتلال على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية ومنع سياسة التجويع الممنهجة ضدهم.



وأشار وزير الخارجية، إلى أن الاحتلال يتحمل المسؤولية كاملة عما آلت إليه الأوضاع في غزة، وأن هناك توافقا مصريا عمانيا على أنه لا حل لأزمات المنطقة دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.



وأوضح وزير الخارجية: نتطلع فور التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة على إعلان موعد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في أسرع وقت ممكن لتمكين الشعب الفلسطيني لتعزيز صموده بالقطاع، وأن هناك تطابق المواقف بين مصر وسلطنة عمان على تنسيق الجهود لتثبيت اتفاق وقف اطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتعزيز الحلول السلمية.



