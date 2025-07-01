استقرار أسعار الأسماك بأسواق الوادي الجديد

استقرت أسعار الأسماك الطازجة بأسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء حيث بلغ سعر كيلو البلطي الطازج في الأسواق المحلية 110 جنيهات، وكذلك استقر سعر البلطي القادم من مفيض باريس عند 25 جنيهًا للكيلو، ما جعل إقبال المواطنين على شراء الأسماك كبير.

أسعار الأسماك في أسواق الوادي الجديد

_البلطي 110 جنيهات للكيلو.



_ البوري يبلغ سعر الكيلو 185 جنيهًا.

_ المبروك 92 جنيهًا للكيلو.

_ البياض يتراوح سعرة من 95 إلى 100 جنيهًا.

_ المكرونة يتراوح من 160 لـ 170 جنيهًا.

_ الجمبري يتراوح من 320 إلي 330 جنيهًا للكيلو.