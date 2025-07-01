المياه رجعت لمجاريها.. تصالح حسام حسن وزوجته بعد أزمة فيلا الكينج.. صور

شهدت أزمة "فيلا كينج مريوط" بين المدير الفني للمنتخب الوطني الكابتن حسام حسن وزوجته "دانا آدم" نهاية رسمية اليوم، بعد إعلان المحامي محمد شمس، الوكيل القانوني لزوجة الكابتن، تسوية الخلاف بحضور الطرفين.

وأوضح المحامي في بيان صحفي، أن النزاع حول ملكية الفيلا جرى حله بعد فترة من اللغط ومحاولات التشويه التي طالت موكلته دون وجه حق – على حد تعبيره – مؤكدًا أنها التزمت بالقانون منذ البداية واحترمت القيم الأسرية، ورفضت الدخول في أي مهاترات إعلامية رغم ما تعرضت له من ضغوط واتهامات.

وأشار البيان إلى أن حضور حسام حسن شخصيًا لإنهاء الخلاف يُعد إقرارًا ضمنيًا بحقائق الموقف، وتأكيدًا على صحة موقف زوجته، التي تمسكت، حسب البيان، بحقوقها دون سعي لتحقيق مكاسب إعلامية أو شخصية.

وأكد المكتب القانوني أن كرامة "دانا آدم" كانت وستظل خطًا أحمر، محذرًا من اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي محاولات للنيل منها أو تشويه صورتها.

وتعود تفاصيل الأزمة إلى يوم السبت 22 يونيو الماضي، حين جرى احتجاز "دانا آدم" داخل قسم شرطة العامرية ثان، بعد اكتشاف حكم غيابي صادر ضدها بالحبس شهرًا في القضية رقم 8760 لسنة 2023 جنح عامرية ثان، على خلفية اتهام بالتعدي على زوجها.

وقررت النيابة العامة إخلاء سبيلها بعد جلسة التحقيق، وحددت جلسة للمعارضة على الحكم في 15 يوليو المقبل.

وبعد الإفراج عنها، كشفت "دانا" عن تغيير أقفال الفيلا محل النزاع خلال فترة احتجازها، ووصفت الأمر بـ"الاستفزازي"، مطالبة بإجراء معاينة ميدانية لإثبات أحقيتها في العقار.

من جانبه، أصدر حسام حسن حينها بيانًا قانونيًا أكد فيه أن الفيلا مؤجرة بعقد ساري منذ مارس الماضي، وأن الخلاف كان بين المستأجر وزوجته فقط، مشيرًا إلى أنه لم يكن طرفًا في الإجراءات القانونية.

وبحسب مكتب المحامي محمد شمس، فقد أُغلقت الأزمة رسميًا اليوم بعد حضور الطرفين والتوصل إلى تسوية نهائية، وسط اتفاق مشترك على حفظ الخصوصية وإغلاق الملف نهائيًا.